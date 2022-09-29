Дагестанское предприятие вложило 350 млн руб. в восстановление рыбного порта в Махачкале

Компания «Порт-Петровск» (Дагестан) в ноябре этого года планирует завершить реконструкцию рыбного порта в Махачкале.

Инвестиции в проект превысили 350 млн руб., передает пресс-служба правительства республики.

Работы в порту начались в 2019 году. К настоящему моменту закончен капремонт основных фондов и инфраструктуры; акватория в районе порта очищена от затонувших кораблей, что позволило увеличить полезную длину причалов и обеспечить обслуживание 22 судов.

ООО «Порт-Петровск» зарегистрировано в декабре 2011 года. Компания занимается вспомогательными видами деятельности, связанными с водным транспортом. По итогам прошлого года выручка предприятия сократилась более чем в полтора раза, до 135,3 млн руб. Чистая прибыль снизилась примерно в три раза, до 40,6 млн руб. Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% доли в уставном капитале компании принадлежит бенефициару Рустаму Керимову.

По итогам первого полугодия 2022 года объем выловленной рыбы в Дагестане составил 16,4 тыс. тонн. В Telegram-канале правительства региона отмечается, что восстановление рыбопромыслового флота позволит нарастить объемы добычи рыбы в регионе.