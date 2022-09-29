Действие британской пилюли кончилось

Банку Англии, второй день проводящему интервенции на рынке британских гособлигаций, удалось добиться того, что доходность долгосрочных Gilt опустилась с более 5% для 30-летних бумаг ниже 4%. При этом вечером четверга фунт стерлингов доходил до $1,1109. Это помогло сдержать панику пенсионных фондов, уже готовившихся сбрасывать по маржин-коллам обесценивающиеся бумаги.

Однако справиться с возросшей волатильностью на всех рынках ему было не по силам. Доходность более коротких 10-летних облигаций росла как в Великобритании (более чем на 20 б.п.), так и в ряде других стран. Так, у U.S. 10 Year Treasury ее рост вечером в четверг составил 7 б.п.

Никакая интервенция не могла повысить доверие инвесторов на фоне противоречивой политики британских денежных властей и заявлений, выглядящих оторванными от реальности. Минфин поддержал действия Банка Англии, но при этом правительство Лиз Трасс продолжает настаивать на том, что его план снижения налогов и роста расходов бюджета очень хорош.

Последнее вчера вызывало краткосрочные снижения курса национальной валюты и рост доходности Gilt. Ведь именно эти планы и вызвали падение на этой неделе фунта стерлингов до исторического минимума, равно как и привели к обрушению гособлигаций.

При этом Банк Англии от ужесточения денежно-кредитной политики перешел к количественному смягчению, объявив о начале ежедневной скупки долгосрочных гособлигаций. Но ранее Лиз Трасс резко критиковала подобную практику, а теперь, получается, развернулась на 180 градусов. Будущее же в этом смысле туманно даже для Туманного Альбиона.

14 октября Банк Англии обозначил, как дату, до которой будет скупать облигации. Но что будет потом? Возможно прекращение количественного смягчения, но возможно и продолжение. Есть вариант отказа от ужесточения, а есть вариант более быстрого подъема ставки, чем прежде. Последнее будет смотреться особенно колоритно на фоне резкого смягчения налогово-бюджетной политики. Регулятор стал непредсказуем, а это очень вредно для финансовых рынков.

Все это никак не могло вызвать понимания у британских инвесторов, перед которыми открывается только одна ясная перспектива – высочайшая инфляция на фоне глубокой рецессии. Это даже стагфляцией, которой так опасались раньше, называть как-то слишком мягко. И индекс FTSE 100 закрыл день падением на 1,77%.

За пределами Великобритании события лишь раскалили обстановку на биржах. Накануне, благодаря интервенции Банка Англии, произошел мощнейший вынос «шортов» – пострадали медведи на многих рынках. Но покрытие коротких позиций недолго помогало быкам. После первоначального шока многие инструменты вновь пошли вниз. А разнобой в политике мировых центробанков только усилил страхи инвесторов.

Здесь роль играла и статистика, и заявления ФРС, и более общая проблема, связанная с вопиющей рассогласованностью действий центробанков мира, выявившейся на этой неделе. Банк Англии резко смягчает денежно-кредитную политику, ФРС и ЕЦБ произносят, напротив, очень «ястребиные» речи, а азиатские центробанки заняты вообще другим – поддержкой своих валют против доллара.

Рынок акций в Европе и США видит в этом все нарастающие шансы на всемирную рецессию. Именно поэтому в четверг в ЕС не просто продавали акции, а в первую очередь избавлялись от чувствительных к экономическим спадам отраслей. Так, пошли под нож акции автопроизводителей. Если общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 1,7%, то акции автомобильных компаний в нем – на 5%.

В Германии, где инфляция в сентябре достигла забытого с послевоенных лет уровня 10,9%, индекс DAX закрылся падением на 1,7%. Во Франции CAC 40 обновил минимум года и завершил день снижением на 1,5%. В США вечером в четверг тоже шли распродажи – Dow терял более 2%, S&P 500 – более 2,6%, а Nasdaq – свыше 3,6%.

Действие волшебной таблетки Банка Англии завершено. Теперь регуляторам надо искать, какие-то более тонкие варианты, но совершенно не факт, что они в их арсенале найдутся.

