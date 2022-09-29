Дивиденды «Газпрома»: это будет завтра

Вчера вечером покупки российских акций усилились благодаря росту нефти, которая подорожала до $89 за баррель. В результате, Индекс Мосбиржи 2, который отражает результаты вечерних торгов, вплотную подошел к уровню 2000 пунктов. Ранее эта отметка была технической поддержкой и сдерживала рынок от просадки, а теперь, согласно правилам технического анализа, стала сильным препятствием для роста.

Но вчерашний рост зарубежных индикаторов оказался всего лишь техническим отскоком. Сегодня с утра ситуация на западных торговых площадках резко ухудшилась.

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На процент взлетел Индекс доллара. Причем рост американской валюты вызван не только бегством капитала от рисков всемирной рецессии, но и откровенной слабостью европейской экономики (евро имеет наибольший вес в Индексе доллара), которая, похоже, на годы лишилась российского дешевого газа. И как это всегда происходит, за ростом доллара последовало падение фондовых рынков и цен на сырьевые товары. В частности, сегодня с утра нефть дешевела почти на 2%.

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С учетом сложной геополитической обстановки, тестировать на прочность преграду 2000 пунктов по Индексу Мосбиржи рынок пока не решается. Большинство «голубых фишек» торгуются утром в «красной зоне». Уверенно растут лишь считающиеся защитными акции МТС и продолжающий восходящий тренд «Яндекс».

Хуже других выглядят акции черных металлургов, где отыгрывается намерение Евросоюза запретить импорт стальной продукции из России. Особенно негативна эта инициатива для НЛМК, который пока сохраняет достаточный объем экспорта в Европу. Дополнительно на бумаги сектора давит сильный рубль.

Под западными санкциями не находится «Норникель», и вряд ли под них попадет, поскольку миру нечем заменить поставки российского никеля и особенно палладия. Однако бумаги ГМК также находятся в лидерах снижения среди высоколиквидных акций. Фундаментальным негативом для «Норникеля» являются ожидания снижения спроса на широко используемый в производстве автомобильных катализаторов палладий в связи со спадом автопрома.

Сейчас бумага подходит к сильной технической поддержке 12 тыс. руб. Если этот уровень не устоит, то следующей технической целью снижения бумаги выступит район 9,7-10 тыс. руб.

При всем негативе, Индекс Мосбиржи формально растет более чем на полпроцента по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия. Но это связано с подорожанием высоколиквидных акций вчера вечером.

Большинство аналитиков ожидают сохранения высокой волатильности рынка в ближайшие дни. Некоторые не исключают пробоя отметки 2000 пунктов в случае «задерга» котировок тяжеловесного «Газпрома» после сообщения, что собрание акционеров компании утвердило выплату полугодовых дивидендов. Этот вопрос акционеры газовой монополии рассмотрят завтра, но сами итоги собрания могут быть опубликованы уже после завершения основных торгов.

Рубль начал день с процентного снижения. За доллар на торгах Московской бирже с утра четверга давали чуть больше 58 рублей. Основное давление на российскую валюту оказывает вчерашнее заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о возможности начать покупки дружественных валют уже в этом году. Ранее в своих документах Минфин не планировал пополнение Фонда национального благосостояния в следующем году за счет возобновления действия бюджетного правила и искусственной девальвации рубля.

Однако здесь нет никаких противоречий, поскольку в этом году бюджетное правило лишь приостановлено, но формально власти имеют право возобновить его в любой момент.

«Ранее Силуанов уже говорил о намерении начать скупку валюты на бирже в сентябре. Однако, похоже, у него есть сильные оппоненты, — прокомментировал «Эксперту» ситуацию один из валютных трейдеров. — Не исключено, что вчерашнее заявление главы Минфина является просто словесной интервенцией, призванной остановить укрепление рубля, и никаких реальных покупок валюты не будет. По крайней мере я пока не буду открывать спекулятивные позиции против рубля».

Стоит также отметить, что в последние дни очень часто рубль в первый час торгов дешевеет, но к полудню начинает расти.