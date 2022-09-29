Эксперт: нет сомнения, что транзит газа через Украину будет перекрыт

Атаки на российские «Северные потоки» продолжаются. По сообщению шведской газеты Svenska Dagbladet, береговая охрана Швеции сегодня обнаружила еще одну, четвертую по счету, утечку газа из газопроводов данной системы. О масштабах очередного повреждения не сообщается, но, похоже, что на надеждах вернуть в эксплуатацию Nord Stream и Nord Stream 2 можно поставить крест. По крайней мере, в ближнесрочной перспективе.

В четверг вечером компания-оператор газопровода сделала официальное заявления по текущей ситуации. «Nord Stream AG планирует приступить к оценке повреждений газопровода “Северный поток — 1” после получения соответствующих официальных разрешений. Доступ в зону повреждений может быть разрешён только после стабилизации давления в газопроводе и прекращения утечки газа. До завершения оценки повреждений невозможно прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры», — указано в полученном «Экспертом» сообщении компании.

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Аквалангисты из Атлантиды

На таком фоне нельзя не задаться вопросами: что будет дальше с газовым транзитом российского «голубого топлива» в Европу и каковы в этой связи экономические перспективы Евросоюза? За ответами «Эксперт» обратился к директору Фонда национальной энергетической безопасности, первому проректору по внешним коммуникациям Финансового университета при правительстве РФ Константину Симонову.

«Пока я не готов четко оценить сроки ремонта газопроводов. Судя по тем данным, которые есть, я предварительно оценил бы их в 7-8 месяцев. Но, опять же, мы каждый день слышим о новых повреждениях. Сегодня нашли уже четвертую утечку. В этом плане очень сложно понять масштаб необходимых работ, потому что там разные могут быть способы: вырезка куска трубы, подъем трубы, такое тоже возможно, и латание ее, кессонные работы. Возможны разные механизмы, и в России есть соответствующая техника, но это точно не меньше 7-8 месяцев», — подчеркнул Константин Симонов.

В тоже время эксперт отметил, что пока отсутствует сама целесообразность подобного ремонта. «Возникает вопрос: зачем вообще ремонтировать трубу если мы находимся в ситуации правового хаоса и полного беспредела? ЕС позволяет взрывать газопроводы на своей территории, и никаких выводов не делает, и даже не называет виновника. Типа, какие-то загадочные аквалангисты. Из Атлантиды, что ль, они всплыли? И какой смысл заниматься ремонтом в этой ситуации? Трубу, снова взорвут. Поэтому ЕС прямым текстом говорит: мы не контролируем инфраструктуру на своей территории. Произошел крупнейший в истории Европы инфраструктурный теракт, а они ничего не знают! Ну, здорово!», — возмутился Константин Симонов.

Турция окажется в выигрыше

Коснувшись вопроса о том, кому произошедшее может быть выгодно, Константин Симонов констатировал: не обладая всей полнотой фактической информации можно использовать только логику. И исходя из нее понятно, что заинтересованность США огромна. Ведь «Дядя Сэм» изо всех сил убеждает европейцев в том, что рассчитывать на российский газ им больше не стоит.



«То есть в Европе должны продолжать ставить над собой эксперименты. Штаты говорят: "Европейцы! Если вы надеялись на какой-то российский газ, как на запасной вариант, то забудьте. Все, ставьте точку. Мы будем, в прямом смысле, разрубать ваши газовые связи с Россией"», — прокомментировал позицию заокеанских «партнеров» Константин Симонов.

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Он убежден, что в ближайшее время Европа лишится и той транзитной газовой артерии, которая проходит по украинской территории. «У меня нет ни малейшего сомнения в том, что будет перекрыт транзит через Украину. Причем, перекрыт со стороны Украины. И предлог понятен. Думаю, что после референдумов это произойдет очень быстро. Останется только "Турецкий поток". Я надеюсь, что его-то, по крайней мере, не взорвут. Россия все-таки сделает выводы. Это же Черное море. Хотя и Украина имеет выход в Черное море. Есть у них там и боевые аквалангисты, найдется кому поставить “технику”. Но Россия должна предпринять усилия для того, чтобы эту трубу защитить. И, собственно, кто с газом останется? Венгрия, Болгария, если конечно подпишут контракты, Сербия, Австрия», — озвучил свой прогноз Константин Симонов.

Одновременном с этим глава Фонда национальной энергетической безопасности отметил, что возможности «Турецкого потока» ограничены, учитывая, что по нему получает газ еще и, собственно, Турция. «Впрочем, у нее и "Голубой поток" есть. Турция в этом плане оказывается в прекрасном положении. У нее и российский газ будет, и транзит будет, она только выиграет», — заявил Константин Симонов.

По европейской экономике нанесен колоссальный удар

Отдельно собеседник «Эксперта» обрисовал дальнейшие перспективы европейской экономики. По его словам, заменить российский газ европейцам будет просто нечем, что приведет к весьма негативным для них последствиям, оправиться от которых будет не так уж просто.

«Надо совершенно четко понимать, что те объемы, которые поставляла Россия, заместить невозможно. Весь объем сжиженного природного газа на рынке — счетный. Все прекрасно известно: сколько где будет. Производство СПГ — это не посадка картошки, которую весной сажаешь, а осенью выкапываешь. Большие объемы СПГ на рынок придут в 2025 году, в лучшем случае — в 2024-м. В следующем же году ситуация будет драматичной. В этом плане очевидно, что единственный вариант для Европы — сокращение потребления газа. Оно уже идет. Конечно, Европа не рухнет. Она наберет долгов, кредитов, она включит печатный станок. Точнее, это уже не будущее время, а настоящее, все это уже происходит. Инфляция в еврозоне уже 10%, в некоторых странах — 20%. Печатный станок работает, госдолг растет во всех крупных государствах. То есть Европа собирается пройти это все в кредит. Конечно, там не будет замерзших трупов, как, наверное, у нас некоторые горячие головы полагают, но удар будет колоссальным», — предположил Константин Симонов.

По его прогнозу, часть европейских предприятий будет закрыта, часть — перебазируется в США. «Конечно, США блестяще формируют у себя лучшие условия для развития бизнеса. Посмотрите, что вокруг доллара происходит. Все валюты рушатся к доллару: йена рушится, фунт рушится, евро рушится, а доллар крепчает. То есть Соединенные Штаты сохраняют свое экономическое доминирование уже откровенно варварскими методами. Других, видимо, не остается», — констатировал эксперт.

По его словам, Европа позволяет вести себя на убой, не решаясь признать, что Штаты просто начинают взрывать газопроводы на ее территории. "Особенно, конечно, это драматично для "старушки Европы", то есть Западной Европы. Вся Польша прыгает от счастья, что взорвали российский газопровод, при этом сейчас запустит газопровод из Норвегии на 2,5 млрд кубов. А откуда Польша такой объем заберет? Разве у норвежцев появилась новая ресурсная база? Нет! Поляки заберут газ из старых объемов, которые шли в Германию. Ну, что, поляки молодцы! Они закачали полностью "подземки", сейчас отнимут газ у немцев. Хотя и им полностью газа не хватит, но ситуация будет гораздо лучше, чем в Германии. Ну, а Германия опускает глаза, разводит руками… Ну, да, кто-то взорвал у нас. Причем там, в "Северном потоке", немецкие акционеры сидят, немецкие компании! Это их собственность взорвана! А они сидят и молчат», —заключил Константин Симонов.

Остается добавить, что не молчит в сложившихся обстоятельства как раз Россия. Президент страны Владимир Путин сегодня в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом дал принципиальную оценку беспрецедентной диверсии на магистральных газовых трубопроводах системы «Северный поток». Случившееся охарактеризовано, как акт международного терроризма. Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное об суждение в Совете Безопасности ООН.