Эрдоган: если Путин что-то задумал, он так и сделает

Глава Турции Реджеп Эрдоган, заявил, что, если президент РФ Владимир Путин «что-то задумал, он так и сделает».

По словам политика, предстоящей беседе с российским лидером, которая должна состояться 29 сентября, он придает большое значение. Говоря о состоявшихся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумах, президент Турции заявил, что он обеспокоен тем, что эти территории войдут в состав РФ, передаёт агентство Anadolu.

«Референдум приносит неприятности. Я бы хотел, чтобы такого референдума не было, мы могли решить все это дипломатическим путем, они могли... Я надеюсь, что мы оставим этот вопрос в той точке, до которой он дошёл, и перейдём к дипломатии», – резюмировал Эрдоган.

Напомним, накануне телекомпания CNNTurk сообщила, что Эрдоган заявил о намерении в четверг, 29 сентября, связаться с российским коллегой Путиным, чтобы в том числе обсудить ситуацию на Украине.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский, с которым у были переговоры 28 сентября, просит у него поддержки позиции Киева по референдумам.

В Кремле также подтвердили предстоящие переговоры между Путиным и Эрдоганом, однако не уточнили, когда они состояться.

«Да, такой телефонный разговор готовится, мы сообщим, когда он состоится», – цитирует руководителя президентской пресс-службы Дмитрия Пескова РИА Новости.

Как ранее писал «Эксперт», Эрдоган считает, что Москва стремится как можно скорее закончить спецоперацию на Украине. В интервью американскому телеканалу PBS он отметил, что в сложившейся ситуации «в первую очередь очень важна позиция России», и рассказал, что встретился в Узбекистане с Путиным, где между двумя лидерами состоялись «очень обстоятельные переговоры».

По словам Эрдогана, российский президент «демонстрировал, что стремится завершить это как можно скорее». Глава Турции также признал, что в настоящий момент «дела идут достаточно проблематично» и подчеркнул, что «стремится к тому, чтобы эта битва завершилась миром». Кроме того, он заявил, что не теряет надежды организовать встречу Путина с Зеленским.