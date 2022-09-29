Немецкий регулятор бьет тревогу из-за перерасхода газа в Германии

В Европе еще летом определились с тем, что одним из главных средств в борьбе с энергетическим кризисом должна быть экономия ресурсов. Еврокомиссия даже обязала членов объединенной Европы снизить потребление газа на 15%. С тех пор прошел месяц, но похвастаться особыми успехами в экономии электроэнергии и газа ЕС не может.

Это хорошо видно на примере Германии, не только первой экономики Европы, но и страны, которая сильнее других, по крайней мере, среди крупных европейских стран, страдает от энергетического кризиса. Так вот, в Германии, по данным Федерального сетевого агентства (BNetzA), регулятора в энергетике, телекоммуникациях железных дорогах, потребление газа на прошлой неделе оказалось выше среднего потребления за неделю за четыре последних года. Причем, домохозяйства и бизнес израсходовали газа за неделю, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Bundesnetzagentur, на 14,5% больше, чем в среднем в 2018-21 годах. Конечно, причина роста потребления очевидна – понижение температуры, но без экономии как минимум на 20%, напоминает глава Сетевого агентства Клаус Мюллер, избежать отключений от газа и энергии не удастся.