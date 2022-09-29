Немецкий регулятор бьет тревогу из-за перерасхода газа в Германии

В Европе еще летом определились с тем, что одним из главных средств в борьбе с энергетическим кризисом должна быть экономия ресурсов. Еврокомиссия даже обязала членов объединенной Европы снизить потребление газа на 15%. С тех пор прошел месяц, но похвастаться особыми успехами в экономии электроэнергии и газа ЕС не может.
Это хорошо видно на примере Германии, не только первой экономики Европы, но и страны, которая сильнее других, по крайней мере, среди крупных европейских стран, страдает от энергетического кризиса. Так вот, в Германии, по данным Федерального сетевого агентства (BNetzA), регулятора в энергетике, телекоммуникациях железных дорогах, потребление газа на прошлой неделе оказалось выше среднего потребления за неделю за четыре последних года. Причем, домохозяйства и бизнес израсходовали газа за неделю, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Bundesnetzagentur, на 14,5% больше, чем в среднем в 2018-21 годах. Конечно, причина роста потребления очевидна – понижение температуры, но без экономии как минимум на 20%, напоминает глава Сетевого агентства Клаус Мюллер, избежать отключений от газа и энергии не удастся.
«Без серьезной экономии, включая частный сектор,- написал Мюллер,- будет трудно избежать зимой отключений газа».
На долю частных потребителей, т.е. населения, и малого бизнеса приходится около 40% потребления газа в Германии. Львиная доля газа в случае с этой категорией потребителей уходит на отопление.
На долю промышленных потребителей приходятся оставшиеся 60% потребления газа. Промышленность требования регулятора по части экономики в целом выполняет. В августе она снизила потребление газа на 22%. На прошлой неделе, о которой идет речь, их потребление газа, утверждают в Сетевом агентстве, было значительно ниже средней величины за неделю в 2018-21 гг.
Клаус Мюллер считает, что Германия сможет нормально перезимовать при выполнении трех условий. Причем, при еще одном условии - практически полностью заполненных газовых хранилищ.
Во-первых, необходимо выполнить все запланированные проекты по созданию СПГ-инфраструктуры и, в первую очередь, ввести в строй плавучие СПГ-платформы. Они позволят получать сжиженный газ из США и тех же ОАЭ, с которыми на прошлой неделе был подписан контракт на поставки газа.
Во-вторых, ситуация с газом в соседних с Германией странах должна оставаться стабильной. И в-третьих, несмотря на снижение температур и наступление холодов потребление газа все равно нужно снижать, а не увеличивать. Это, добавил Клаус Мюллер, зависит от каждого немца.