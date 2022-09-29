Инфляция в Германии вернулась на 70 лет назад

В сентябре 2022 года потребительские цены в Германии, приведенные в соответствие с данными об инфляции в других странах Европейского союза, выросли на 10,9% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Тем самым темпы инфляции вышли на самый высокий уровень с момента начала соответствующих расчетов в 1996 году.

Потребительские цены в сентябре, согласно гармонизированным с ЕС данным, выросли на 2,2% по сравнению с августом. Аналитики ожидали роста на 1,3%.

Темпы роста потребительских цен, рассчитанные по германским стандартам, в сентябре составили 10% в годовом выражении. Это максимальный уровень с 1951 года, когда инфляция в разрушенной после II мировой войны ФРГ достигала 11,98%.

Относительно августа цены выросли на 1,9%. Аналитики ожидали 1,3%.

Основной причиной взлета темпов инфляции стал рост цен на энергию и продукты питания. По предварительным данным, стоимость энергоносителей в ФРГ в сентябре подскочила на 43,9% в годовом выражении (в августе — на 35,6%), а продуктов питания — на 18,7% (на 16,6%).