Иран заявил о желании наладить совместное производство с «АвтоВАЗом»

Иран выразил заинтересованность в заключении соглашения о совместном производстве автомобилей с российским концерном «АвтоВАЗ».

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на председателя совета директоров Ассоциации производства запчастей Исламской Республики Наджафи Манеша.

Он отметил, что к тесному взаимодействию российскую и иранскую стороны подводит «исключительное положение», в котором оказались Москва и Тегеран.

«Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном положении; пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом. Мы должны воспользоваться возможностью и составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах», — цитирует Манеша агентство.

Как писал «Эксперт», у продукции иранского автопрома в нынешней ситуации имеются хорошие перспективы на российском рынке; в наибольшей степени это касается крупнейшей автомобилестроительной компании страны Iran Khodro (IKCO). «АвтоВАЗ» же ведет переговоры о поставке автомобилей Lada в Иран с 2019 года.