Кабмин получил право запрещать перевозки грузов по РФ автотранспортом из «недружественных» стран

Правительству РФ будет принимать решения по установке запрета на грузоперевозки по России автотранспортом из «недружественных» государств.

Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля; документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по установлению запрета на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов», — говорится в указе.

В случае установления запрета правительство должно определить срок его действия, перечень государств, которые ввели аналогичные ограничения против РФ, виды перевозок, на которые распространяется этот запрет, а также условия осуществления перевозок, при соответствии которым этот запрет не применяется.