Как выбрать онлайн кассу

Суть данного закона заключалась в том, что с того момента каждая компания в обязательном порядке должна была иметь устройство под названием "онлайн касса", благодаря которому она могло просто отчитываться в налоговую о всех финансовых операциях компании.

Сегодня многие предприниматели испытывают трудности с выбором кассового аппарата. Во-первых, стоит отметить, что в стране существует полноценный список разрешенных кассовых аппаратов, которые можно использовать в ведении своего бизнеса. Во-вторых, нужно понимать, что каждая модель кассы лучше подходит для своих индивидуальных сценариев использования.

Касса для мелкой розницы

К категории "мелкая розница" относятся все различные палатки на рыночных территориях, ларьки с продаже товаров, небольшие павильоны у дома, точки продаж в торговых центрах и так далее. Для таких организаций с относительно небольшим числом покупателей онлайн касса должна быть самой простой, поскольку потребности в большем просто нет.

Оптимальным вариантом будет автономное решение с кнопками. Они удобны, их просто использовать в любую погоду, стоят такие устройства дешево.

Интернет-магазин

В случае с интернет-магазинов в принципе выбор можно остановить на любой кассе. Они нужны лишь для того, чтобы передавать данные о совершенных продажах в налоговые станции. И абсолютно любая касса сегодня делает это.

Однако, удобнее будет пользоваться, например, кассой со специальными функциями. Это банально упростит процесс анализа продаж.

Вендинг

Существуют специальные терминалы, в которые установлен кассовый аппарат, то есть докупать для их работы по существу ничего не требуется. Стоимость такого аппарата составляет от десяти до сорока тысяч рублей.

На что обратить внимание?

Для того, чтобы купить кассовый аппарат по хорошей цене, следует проанализировать следующие моменты:

Касса будет перемещаться или нет;

Сколько в среднем клиентов у компании каждый день;

Как должно продается товар и сколько его вообще;

Есть ли в продаже алкогольная продукция;

Нужно ли подключать к кассе дополнительное оборудование.

От ответа на эти критерии во многом и будет зависеть тип кассового аппарата. А дальше, анализируя оставшиеся варианты, отзывы реальных владельцев, можно без труда выбрать подходящую кассу.