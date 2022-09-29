Кириенко назвал сумму, выделенную на поддержку Донбасса и освобожденных территорий

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества назвал сумму, которая будет направлена на проекты поддержки жителей Донбасса освобожденных территорий.

По словам чиновника, речь идёт более чем о 3-х млрд руб., передаёт РИА Новости.

«В общей сложности на проекты поддержки жителей освобожденных территорий и Донбасса будет направлено 3 млрд 300 млн руб.», – подчеркнул он.

При этом Кириенко отметил, что в конкурсе участвовали проекты как российские, так и из ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.

