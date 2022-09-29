Китай готовит интервенцию против доллара

Китайским государственным банкам приказано обратиться к своим зарубежным отделениям, в том числе в Гонконге, Нью-Йорке и Лондоне, с просьбой пересмотреть активы в оффшорных юанях и убедиться, что резервы в долларах США готовы к использованию. Об этом вчера сообщило Reuters со ссылкой на три источника, которые отказались быть раскрытыми.

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Народный банк Китая на запрос информагентства не ответил.

Одновременная покупка юаня и продажа доллара должна положить конец ослаблению китайской валюты. В III квартале этого года курс доллара вырос с 6,33 до 7,24 юаня.

Масштаб продаж доллара для защиты юаня будет довольно большим, сказал Reuters еще один источник. Но общий объем еще предстоит определить, поскольку движение юаня в значительной степени зависит от траектории курса доллара и хода ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Известно, однако, что КНР потратил $1 трлн валютных резервов, чтобы поддержать юань в 2015 году.

