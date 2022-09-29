Корпорация VK займётся музыкальными лейблами

В музыкальной экосистеме VK появляется новое бизнес-направление VK Records, которое будет создавать собственные музыкальные лейблы и управлять ими. Новую структуру возглавил продюсер Виктор Абрамов.

VK Records создается для того, чтобы искать таланты внутри социальной сети «ВКонтакте» и брать на контракт уже действующих артистов. Бизнес-модель подразумевает их продвижение на 360 градусов с помощью таких ресурсов корпорации, как дистрибуция, продюсирование и продвижение контента, развитие профессиональных качеств артиста, организация концертов и рекламная деятельность.

«Сегодня музыкальный рынок переживает беспрецедентные изменения, и многие артисты оказались в замешательстве, не понимая, как дальше заниматься творчеством и развивать свою карьеру. Направление VK Records создаст эффективную систему поддержки артистов, в которой будет всё необходимое: от создания качественного контента до выстраивания большого бренда вокруг артиста. В VK множество инструментов для начинающих артистов, и благодаря этому и с нашей поддержкой творческий процесс для музыканта станет проще, а путь к известности — короче», —прокомментировал появление нового направления VK Виктор Абрамов, ранее занимавший должность креативного директора группы компаний Black Star.

Стоит отметить, что в VK Records уже вошли два лейбла — VK Music Records и VK Beats Records. Первый занимается развитием поп-музыки, а второй работает с рэп-артистами. На лейбл VK Music Records уже подписаны несколько артистов.



В пресс-службе VK сообщили «Эксперту», что в дальнейшем планируется, что количество лейблов будет увеличиваться, и каждый из них будет развивать отдельное музыкальное направление в таких жанрах, как поп, рэп, электронная и рок-музыка.