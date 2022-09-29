Болсонару все больше отстает от Лулы

В предстоящее воскресенье, 2 октября, в Бразилии пройдет первый тур президентских выборов. Конечно, предсказания результатов выборов сейчас неблагодарное дело, но в данном случае без особого риска ошибиться можно говорить, что явным фаворитом является бывший глава крупнейшей страны Южной Америки Луис Игнасио Лула да Силва. Согласно результатам последнего опроса социологической организации Genial/Quaest, экс-президент, больше известный в стране просто как Лула, опережает действующего главу государства Жаира Болсонару на 13%. Даже с учетом всех погрешностей (2%) и нынешних бурных времен, затрудняющих любые прогнозы, это слишком большой отрыв.

Ряд опросов даже показывают, что Луле вполне по силам победить соперника, ультраправого популиста, уже в первом туре через три дня.