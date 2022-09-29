Болсонару все больше отстает от Лулы

В предстоящее воскресенье, 2 октября, в Бразилии пройдет первый тур президентских выборов. Конечно, предсказания результатов выборов сейчас неблагодарное дело, но в данном случае без особого риска ошибиться можно говорить, что явным фаворитом является бывший глава крупнейшей страны Южной Америки Луис Игнасио Лула да Силва. Согласно результатам последнего опроса социологической организации Genial/Quaest, экс-президент, больше известный в стране просто как Лула, опережает действующего главу государства Жаира Болсонару на 13%. Даже с учетом всех погрешностей (2%) и нынешних бурных времен, затрудняющих любые прогнозы, это слишком большой отрыв.
Ряд опросов даже показывают, что Луле вполне по силам победить соперника, ультраправого популиста, уже в первом туре через три дня.
Если сравнить результаты этого опроса с результатами предыдущего, то видно, что преимущество 76-летнего левого политика, возглавлявшего Бразилию в 2003-11 годах, кстати, одного из создателей БРИКС, растет. Сейчас за Лулу готовы проголосовать 46% избирателей, за Болсонару – 33%, а неделей ранее расклад сил был несколько иным: 44% и 34% соответственно.
Во втором туре, который в случае необходимости состоится 30 октября, Лула одержит еще более убедительную победу, потому что его отрыв увеличится до 14%.
Из последнего опроса Genial/Quaest следует, что негативное отношение к Жаиру Болсонару нарастает: 42% сейчас и 39% неделей ранее, а процент тех, кто положительно оценивает его работу на посту президента, не изменился – 31%. Миллионы избирателей не могут простить ему антивакцинной политики, которую он проводил все время пандемии. Напомним, коронавирусная пандемия унесла жизни 686 тысяч бразильцев. По этому показателю Бразилия уступает только Соединенным Штатам, где число жертв коронавируса перевалило за миллион (1082 тыс.)
Появление Лулы в избирательном списке стало для Болсонару неприятной неожиданностью. Дело в том, что несколько лет назад экс-президента приговорили к 17 годам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег. Он пострадал в результате скандала в нефтяной компании Petrobras, вспыхнувшего в 2014 году. Руководство компании обвинили в откатах за заключение контрактов по завышенным ценам и использовании этих денег в финансировании политических партий. В том числе и правящей Партии трудящихся, в которой состоит Лула.
В марте прошлого года Луиса Игнасио Лулу да Силву оправдали. Решение Верховного суда восстановило его в политических правах и позволило вновь баллотироваться, чем он вполне успешно и воспользовался.