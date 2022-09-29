Металлическая гиря тянет Индекс Мосбиржи ко дну

Как и ожидалось многими экспертами, начавшийся с утра откат Индекса Мосбиржи от сильного сопротивления 2000 пунктов в течение дня продолжился. Фундаментальными причинами распродаж по-прежнему выступают геополитические риски и увеличение налоговой нагрузки на сырьевые компании со следующего года.

Сегодня намного хуже рынка были акции металлургов. С потерями свыше 5% завершили день акции «Северстали», НЛМК, «Норильского Никеля» и «Мечела». Кроме налоговых и политических факторов, негативом для черных металлургов являются ожидании введения полного эмбарго со стороны Евросоюза на закупки значительной номенклатуры продукции сталеваров. Если эта инициатива будет одобрена, то наибольшие потери понесет НЛМК.

Бумаги сектора также всегда остро реагируют на курс рубля, который сегодня укрепился.

В отношении «Норникеля» никаких санкций вводить не планируется — из-за большой важности его продукции для мирового рынка, — но тем не менее бумага в последнее время выглядит откровенно слабо. Сегодня акции компании снизились до уровня 4-летних минимумов.

Ранее акции «Норникеля» были одной из любимых бумаг инвесторов — в том числе иностранных — из-за высоких и прогнозируемых дивидендов, а также качественного и прозрачного корпоративного управления. Однако со следующего года акционерное соглашение со вторым по значимости акционеров ГМК — «Русалом» — перестанет действовать, а менеджмент ГМК неоднократно говорил об увеличении инвестиций в развитие.

Техническая картина по бумаге также способствует падению. Акции компании с середины июля пытались удержаться выше поддержки 15 тыс. руб. и даже сформировать восходящий тренд, но в результате обвала всего рынка на прошлой неделе поддержка была пробита. В результате, у многих сработали ограничивающие убытки стоп-лоссы, а спекулянты стали играть на понижение котировок.

Сегодня котировки акций ударились об очередную мощную поддержку 12 тыс. руб., от которой последовал небольшой отскок — возможно, на фиксации прибыли по шортам в связи с достижением цели падения. Однако если эта отметка не устоит, то следующей целью «медведей» будет район 10 тыс. руб.

Нефть начала сегодняшний день со снижения, но к вечеру сумела отыграть все потери, вновь уйдя в район $88 за баррель. Российский сорт Urals стоит на 20 долларов дешевле. Однако росшая в течение второй половины торгового дня нефть не помогла особо ни российскому рынку акций в целом, ни акциям нефтяных компаний. Так, «Роснефть» сегодня потеряла чуть менее 3,5% капитализации.

«Лукойл» же, в противовес «Роснефти», был намного лучше рынка — его акции снизились в цене всего на 0,2%. Но сила «Лукойла» сегодня была не в нефти, а в ожидании объявления дивидендных выплат.

Дивидендный фактор удержал от снижения и акции «Газпрома», которые по итогам дня в цене почти не изменились. Все ждут, что завтра акционеры компании утвердят решение о распределении исторически рекордной прибыли за первое полугодие. Такое решение сегодня, кстати, приняло собрание акционеров «НоваТЭКа». Но это лишь спасло бумагу от сильного падения — по итогам дня она снизилась на 1,3%. Дивидендная доходность акций «НоваТЭКа» составляет сейчас около 4,7%.

Выросшие же сегодня акции можно пересчитать по пальцам двух рук. Из высоколиквидных инструментов в их числе были лишь «Яндекс» (+3,8%) и «Ростелеком» (+1,2%).

В целом же по итогам дня Индекс Мосбиржи снизился на 0,57%, уйдя в середину диапазона 1900-2000 пунктов, где, соответственно, проходят уровни технической поддержки и сопротивления.

Вчерашние заявления Министра финансов РФ Антона Силуанова о намерении начать скупать на рынке валюту дружественных стран рубль не напугали. В начале дня «медведи» пытались отыграть эту новость распродажами российской валюты, но очень быстро от этой идеи отказались.

По-прежнему крупные держатели реальной валюты продолжают избавляться от доллара в опасении, что торги им в России могут быть приостановлены. Об этом говорит продолжающий рост оборота торгов: сегодня по паре доллар-рубль расчетами «завтра» он превысил 135 млрд руб. против вчерашних 121,5 млрд и 97 млрд руб. в среду.

В результате по итогам дня курс рубля вырос на 0,6%. На закрытии основных торгов доллар стоил 57,21 рубля.