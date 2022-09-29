Минфин выделил 5,9 млрд рублей для выплаты купона по евробондам

Минфин РФ в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2035 году. Средства в размере 5,9 млрд рублей (эквивалент $102 млн) поступили в Национальный расчетный депозитарий (НРД), говорится в сообщении ведомства.

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«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2035 году (ISIN: RU000A1006S9, RU000A1006T7) в сумме 5,9 млрд. руб. (эквивалент 102,0 млн. долл. США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», — сообщили в Минфине.

Ссылаясь на указ президента РФ от 22 июня «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте», предусматривающий выплаты по евробондам в рублях, Минфин счел обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнеными в полном объеме.

