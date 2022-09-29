Минобороны сообщило о новых успехах ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

Минобороны РФ сообщило о новых успехах российской армии в ходе специальной военной операции на Украине.

Как рассказал на брифинге 29 сентября официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки высокоточным ударом ВКС РФ по позициям подразделений иностранных наёмников «Иностранный легион» в районе населённого пункта Николаевка (ДНР) было уничтожено до 80 боевиков.

В результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск (Харьковская область) уничтожено более 70 украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники.

Также за сутки уничтожены 9 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Коломийцево (Днепропетровская область), Котлярево, Березнеговатое и Шевченково (Николаевская область), Лежино (Запорожская область), а также Краматорск и Малиновка (ДНР).

В районе населённого пункта Гуляйполе (Запорожская область) поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. В районе населённого пункта Евгеновка (ДНР) уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий «Гиацинт».

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Павлоград (Днепропетровская область) была подавлена реактивная батарея РСЗО HIMARS производства США. В районе населенного пункта Владимировка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского ЗРК «С-300».

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за поражено 6 пунктов управления ВСУ, в том числе командные пункты 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Елизаветовка (ДНР) и 14-й механизированной бригады в районе населённого пункта Двуречная (Харьковская область), а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198 районах.

Истребительной авиацией ВКС РФ за сутки сбиты в воздухе МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Курахово (ДНР) и украинский Су-24 в районе населённого пункта Калуга (Николаевская область).

Комплексы ПВО РФ за минувшие сутки сбили 17 снарядов американских РСЗО HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM производства США в районах населённого пункта Новая Каховка (Херсонской область) и города Херсон. Кроме того, российская ПВО за день сбила 8 украинских беспилотников над ДНР, ЛНР, Николаевской и Херсонской областями.

Ранее «Эксперт» писал, что 28 сентября Минобороны РФ опубликовало оперативные данные о ходе спецоперации на территории Украины.

В сводке военного ведомства, в частности, указывалось, что в результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода «ЭнергоМехКомплект» было уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 американские гаубицы М777, 4 пусковые установки РСЗО «Ольха» и 15 единиц автомобильной техники.