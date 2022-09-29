Московское предприятие в 9 раз нарастило выпуск тестов на грипп и COVID-19

Компания «Имбиан Лаб», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», нарастила производство экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции и гриппа в 9 раз за три месяца. Об этом сообщил 29 сентября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Производитель из ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил выпуск тестов для выявления коронавируса, а также единых наборов для определения COVID-19 и гриппа, в 9 раз за три месяца. Это позволит заместить на рынке импортные аналоги. Благодаря этому компания «Имбиан Лаб» значительно расширит географию поставок на зарубежные рынки», — сказал Владислав Овчинский.

Он добавил, что за этот период производитель также в полтора раза увеличил поставки экспресс-тестов на антиген к COVID-19, а также на антитела lgG/lgM для выявления гриппа и коронавируса в Таджикистан, Узбекистан и Донецк.

В компании отметили, что стремятся сделать диагностику инфекционных заболеваний — гриппа типов А и В, а также COVID-19 — максимально простой и быстрой. «От вовремя поставленного диагноза зависит тактика лечения, которая может сократить сроки болезни и снизить риски развития осложнений. Кроме того, оперативное обнаружение инфекции поможет остановить ее распространение», — пояснила генеральный директор «Имбиан Лаб» Вероника Осипова.

Отметим, что компания «Имбиан Лаб» основана в 2019 году в новосибирском наукограде Кольцово. В 2022-м она начала локализацию в ОЭЗ «Технополис Москва». На данный момент разработчик занимает 2,5 тыс кв м на площадке «Алабушево». Там размещены лаборатории, производственные участки и офис для сотрудников.

По оценкам властей Москвы, условия работы в ОЭЗ столицы позволяют промышленникам быстро наращивать портфель новых инновационных продуктов. «Всего предприятие готовится выпускать на площадке ОЭЗ Москвы около 50 видов диагностических систем, с помощью которых можно выявить большое число инфекций и отклонений в организме человека», — уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Напомним, технополис ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности. Площадь пяти площадок, где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 га. А общий объем инвестиций в локализацию производств на территории технополиса, превышает 80 млрд рублей.