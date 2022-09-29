«Моторинвест» открыл под Липецком завод по выпуску электрокаров Evolute

На заводе компании «Моторинвест» началось производство электромобилей под брендом Evolute.

Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute I-Pro, сообщает пресс-служба Минпромторга. Электромобиль оборудован тяговой батареей емкостью 53 кВт, запасом хода в 420 км (по циклу NEDC), мощностью электродвигателя 150 л.с. и крутящим моментом 260 Нм. Официальные дилеры начнут прием заказов на седан I-Pro уже в октябре 2022 года, указывается в пресс-релизе ведомства.

Как отметил глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров, после ухода зарубежных производителей из России отечественная автопромышленность переживает «полную перезагрузку». «Перед нами стоит задача вернуть на рынок разнообразие моделей и комплектаций и расширить ассортимент автомобилей, доступных нашим гражданам с государственной поддержкой. Сегодня сделан еще один шаг в этом направлении: к программе Минпромторга по льготному автокредитованию присоединяются автомобили Evolute, на которые (как в дальнейшем и на другие электромобили, произведенные в РФ) будет действовать повышенная скидка — 35% от стоимости», — приводятся слова чиновника.

Отмечается, что производство электрокаров в Липецкой области наладили в рамках специального инвестиционного контракта (СПИКа), заключенного между регионом, Минпромторгом и «Моторинвестом».

Как отметил управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников, целью проекта является не только локализация производства электромобилей, но и создание конкурентоспособного продукта. «Мы объединили модельный ряд под брендом Evolute, символизируя новый этап в развитии мобильности. Мы имеем 25-летний опыт работы в российском автомобильном бизнесе, что позволяет нам делать прогрессивные решения, применять технические инновации и уделять внимание деталям в построении собственной экосистемы», — пояснил Резников.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил значимомть проекта для региона. «Около 13 млрд рублей. Порядка 1,3 тыс. рабочих мест. Очень приятно, что Минпромторг России доверил Липецкой области реализацию такого проекта. Теперь люди получат новые рабочие места, бюджет — дополнительные налоговые отчисления», — подчеркнул Артамонов. Губернатор указал на то, что новое предприятие открывается «в довольно непростой период», однако масштабы производства говорят о том, что даже на фоне санкций развитие экономики «идет уверенными темпами», как и импортозамещение.

Сообщается, что линейку Evolute в ближайшие три месяца пополнит кроссовер I-Joy и минивэн I-Van. Завод планирует произвести 2 тыс. машин до конца 2022 года, а на следующий намечен выпуск кросс-купе I-Jet.

«Моторинвест», Минпромторг и Липецкая область подписали первый в России СПИК по внедрению технологии производства электромобилей этой весной. Производство включает сборку электромобилей полного цикла мощностью более 100 тыс. машин в год. Инвестиции производителя превысят 13 млрд руб. за 11 лет действия контракта.