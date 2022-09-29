На Сахалине запустили станцию, построенную «Газпромом» в рамках программы газификации региона

В Корсаковском районе Сахалинской области заработала газораспределительная станция (ГРС) «Корсаков», построенная «Газпромом» в рамках программы развития газоснабжения и газификации Сахалина на 2021-2025 годы. Объект позволит обеспечить газом несколько наделенных пунктов.

«ГРС построена с учетом особенностей климата региона. В частности, она размещена на специальных опорах, что позволяет обеспечить доступ к ней в условиях снежных заносов, характерных для Сахалина в зимний период», — указывается в сообщении пресс-службы «Газпрома».

Отмечается, что станция расширит возможности по газификации юго-восточной части Сахалина. В частности, сетевым газом будут обеспечены потребители в Корсаковском районе. В настоящее время от ГРС уже проложены три межпоселковых газопровода — до города Корсакова, а также сел Новое, Раздольное и Чапаево.

В церемонии запуска станции приняли участие заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, а также представители «Газпрома».

В настоящее время идет строительство газопроводов для газификации пяти сельских населенных пунктов Корсаковского района. «В результате будут созданы условия для доступа к сетевому газу для более 2,8 тыс. домовладений. Кроме того, планируется, что на природном газе будет работать ряд объектов теплоснабжения», — говорится в пресс-релизе.

В 2020 году «Газпром» и Сахалинская область заключили договор о газификации, на основе которого реализуется программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. В этом месяце подписано дополнение к документу, которое предполагает, в частности, строительство в регионе восьми газопроводов-отводов с газораспределительными станциями и около 40 межпоселковых газопроводов. В результате будут созданы условия для газификации почти 31 тыс. домовладений и 186 котельных в 89 населенных пунктах.