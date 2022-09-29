НДФЛ поднимать не планируется

Министерство финансов Российской Федерации не намерено менять конструкцию налога на доходы физических лиц, заявил накануне на брифинге министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что именно из этого и исходил Минфин, формируя проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. речь о повышении ставок идет, но относится к бизнесу и, по словам министра, только к «конъюнктурным сверхдоходам».

Минфин заложил в бюджет РФ на 2023–2025 годы дополнительные доходы от повышения налогов в нефтегазовой отрасли, включая НДПИ и экспортные пошлины на газ, увеличение налогообложения в нефтяном секторе, а также введение экспортной пошлины на удобрения и уголь в случае сохранения высоких цен на эту продукцию, указывает «Прайм».

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Без восторга, но с пониманием

«Мы, когда планировали эти свои доходы бюджета, делали счет, исходя из того, что будем изымать только часть сверхдоходов, сверх уровня отсечки. Это касалось и газа — мы говорили про экспортные пошлины, сейчас мы перешли на НДПИ», — заявил Антон Силуанов.

«Мы наши все налоговые предложения обсудили с соответствующими предпринимателями, с бизнесом. Конечно, они не в восторге, но все с пониманием относятся», — заверил он. «Смогут ли они платить? Я думаю, смогут. Будут ли такие цены, если будет потолок цен (на нефть и газ — «Эксперт»)? Не знаю, наши коллеги говорят, что мы не будем продавать по ценам, которые не интересны нашим компаниям», — добавил глава Минфина.

Планируется позаимствовать на внутреннем рынке до 1 трлн рублей, причем сделано это должно быть для замещения средств ФНБ. «Валовый объем государственных внутренних заимствований в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете составит 2,5 трлн рублей. При этом в соответствии с проектом закона об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2023 году правительству будет предоставлено право осуществить дополнительные заимствования в объеме до 1 трлн рублей в целях замещения использования средств ФНБ при благоприятной рыночной конъюнктуре», — цитирует главу Минфина агентство «Интерфакс».

«Примерно в этом объеме и участие наше на трехлетку продолжится. Много это или мало? Это не мало. Это примерно на 1 трлн рублей больше, чем в докризисный 2019 год. Как будем действовать? Я уже и раньше говорил, что будем действовать очень внимательно здесь. С одной стороны, нас подпирает задача не расходовать “кубышку”. С другой, понятно, что мы не хотим повышения ставок и снижения дюрации на рынке», — рассказал Антон Силуанов, добавив, что оппоненты Минфина, призывая к увеличению заимствований для финансирования дефицита бюджета, напоминают о рекордном пандемийном 2020 годе, когда привлечение на внутреннем рынке взлетело до 5,5 трлн рублей. Но каждый год таким быть не может, а главной задачей министерства является выстроить определённый график.

Увеличение налоговой нагрузки на бизнес следовало ожидать, заявила «Эксперту» CEO JTL consulting, налоговый консультант Юлия Ченцова. Как бы ни было бизнесу сейчас тяжело, основная часть расходов все равно ложится на его плечи. В связи с глобальными изменениями многие отрасли бизнеса существенно потеряли в доходах, например, та же металлургия.

Пойдя на снижение акцизов для сталелитейного сектора, государство также начало терять в доходах, которые, безусловно, будет восполнять из других источников, уверена эксперт. Другим источником стали нефтяные, газовые и угольные компании, у которых, по мнению Минфина, образуются сверхдоходы. Эти отрасли также пострадали, но в отличие от остальных, еще могут себе позволить платить чуть больше. Однако насколько хватит таких «свердоходов» в контексте покрытия «выпадающих доходов» — большой вопрос.

Повышение налогообложения, конечно, является негативом для нефтегазовых компаний, уверена управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Екатерина Крылова. По ее оценке, если брать все предлагаемые меры (НДПИ, ЭП и прочее), то на это может уйти до 15-20% EBITDA (в зависимости от компании; сильнее всего страдает «Газпром», в меньшей степени — «Лукойл», предполагает она).

Но в условиях дефицита бюджета эти меры были в целом ожидаемы, подтвердила «Эксперту» аналитик. В целом, нефтяная отрасль сможет без особого стресса пережить потенциальное повышение налогов при сохранении относительно высоких цен на нефть и перенаправлении выпадающих экспортных потоков ЕС в Азию и на Ближний Восток. Основным донором для пополнения бюджета будет газовая отрасль, так как нефтяная платит в четыре раза больше налогов и так. В условиях высоких цен на газ это вполне логично, констатировала Екатерина Крылова.

Владелец же компании «Бухгалтерский дом ТОБУ» Екатерина Зеленская критикует это предложение. Одно дело, говорит она — забирать «сверхприбыль» от продаж на внешнем рынке. И совсем другое — опять уравнивать внешние и внутренние цены на тот же СПГ.

НДПИ, пояснила эксперт — это налог, который закладывается в расчет себестоимости продукции, что неизбежно скажется на повышении цен на внутреннем рынке, тогда как отбирание сверхдоходов через экспортные пошлины внутренний рынок никоим образом не затрагивал бы.

В теории управления есть АВС-метод, согласно которому в первую очередь надо заниматься наиболее важными вопросами, напомнил в комментарии «Эксперту» независимый аналитик, автор Telegtam-блога Angry Birds Дмитрий Адамидов. То есть, в случае Минфина — ключевыми налогоплательщиками. «Металлургов “обобрали” в начале года, теперь пришла очередь ТЭКа. Можно вспомнить ещё про бюджетное правило, по поводу которого до сих пор точки над “и” не расставлены. Но не наполнив бюджета, нечего размещать. Поэтому бюджет надо наполнить на много и сразу», — подчеркнул эксперт.

Что делать с ФНБ и бюджетным правилом

Кроме того, как заявил министр финансов на брифинге, Минфин допускает возобновление покупок валюты в рамках бюджетного правила в текущем году. Но лишь допускает.

«Если мы решимся выходить с покупками, то будем исходить из восстановления действующего бюджетного правила, то есть у нас цена отсечения $44,2, а все, что выше, можем направлять в ФНБ», – рассказал Силуанов.

Накапливать резервы, заметил он, можно и в рублях, но в таком случае не будет влияния на курсовые соотношения, а крепкий рубль не очень желателен как для бюджета, так и для экспортеров.

Интересы Минфина как «главного бухгалтера» страны могут далеко не всегда совпадать с интересами развития экономики и потребностями общества, обратил внимание «Эксперта», ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. «Антон Силуанов заявляет, что “нам, конечно, как экспортерам крепкий курс не очень желателен, но и резкие колебания тоже не нужны”. Естественно, что продиктовано это желанием наполнить бюджет за счет поступлений от внешней торговли. Однако времена меняются, и сегодня потребности внутренней экономики и потребления становятся приоритетными», — заявил аналитик.

По своей сути бюджетное правило — это механизм влияния на курс рубля через заморозку дополнительных доходов, поясняет аналитик. Таким образом экспортёры получают снижение рублёвых издержек и максимизацию валютной прибыли. Есть очень большой соблазн продолжить данную политику, но стоит помнить о негативных последствиях. Целенаправленное ослабление рубля повлечет за собой усиление этого процесса через биржевые спекуляции. Инфляционные ожидания населения и фактическая инфляция начнут разгоняться. Реальные доходы населения продолжат сокращаться, а через это будет снижаться потребительская активность, спрогнозировал Андрей Кочетков.

Он добавил, что в России по итогам августа зафиксировано падение розничного оборота на 8,8%. Соответственно, при инфляции фактические суммы могут возрасти, но в реальности продажи будут падать, а это уже удар по внутреннему производству. «Даже не говоря о том, что заморозка дополнительных доходов в условиях высокой потребности экономики в деньгах является весьма непродуктивным мероприятием. Поэтому в оппозиции к планам Минфина находятся ряд других министерств и даже ЦБ РФ предпочитает говорить о направлении средств на развитие, а не на поддержку других государств через формирование валютной части ФНБ», — считает эксперт.

Сама идея создания ФНБ была разумной, когда экономика не могла переварить рост внешних доходов, настаивает Андрей Кочетков. Поэтому накопление средств на «чёрный» день имело смысл. Средства ФНБ весьма неплохо помогли в 2014-2015 годах, а также в период пандемии. Сегодняшнее состояние российской экономики сложно назвать процветающим. Снижаются экспорт и импорт, иностранные компании уходят с российского пространства. Поэтому идеи заморозки средств в валютах других стран не встречают понимания у структур, отвечающих за развитие экономики.

В сложившихся условиях ФНБ может выступать в качестве временного накопителя валютных средств для последующего импорта технологий и оборудования, которые должны снизить зависимость от внешних поставок товаров. Работа в этом направлении должна привести к тому, что сама актуальность валютных резервов будет не столь значимой, указал эксперт.

Замещение импорта через покупку технологий, а то и предприятий «под ключ», позволит настроить торговый баланс, а также увеличить налоговые сборы внутри страны, уверен Андрей Кочетков. Конечно, это усложнение задачи по сравнению с банальной покупкой валюты и долговых инструментов других стран, но это работа на свою собственную экономику, что является обязанностью правительства. При этом решается вопрос выгодности «слабого» рубля, так как новые производства, организованные на дополнительные доходы, будут работать в рублёвой зоне, как по издержкам, так и по прибыли.

В более широком смысле это переход от планирования с ориентиром на цену нефти к стратегии, которая позволяет игнорировать волатильность цен энергоносителей на внешнем рынке. Экономика, которая может обеспечивать бюджет за счет внутренних поступлений будет более устойчивой к любым шокам и кризисам на глобальных рынках, а доля нефтегазового сектора естественным образом сократится, сделав бюджет менее зависимым от одной лишь отрасли. Конечно, полная локализация отечественного производства кажется очень сложной задачей, но даже незначительные изменение в сфере самообеспечения способны самым серьезным образом повлиять на финансовые потоки внутри страны и снизить импортную составляющую внешней торговли.

Соответственно, считает Андрей Кочетков, перестройка бюджетного правила на некий механизм накопления валютных средств для покупки технологий и производств может стать компромиссом между желанием Минфина остановить слишком крепкий рубль и планами других ведомств по развитию внутренней экономики. Сфер приложения таких накоплений весьма много: от производства микросхем до комплектующих для автомобилей, от лекарств и до товаров повседневного потребления. При этом данный компромисс будет обеспечивать население новыми рабочими местами и вполне предсказуемым и устойчивым курсом национальной валюты, а бюджет страны снижением зависимости от внешних факторов.