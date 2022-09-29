Необходимость выполнения и особенности геотехнического прогноза

При этом учитываются факторы, вызывающие эти явления, а также причины их возникновения. Ведется оценка влияния строительства в соответствии с действующими стандартами. На сайте https://www.ktb-expert.com/geo-prognoz можно заказать полный комплекс работ по данному направлению.

Цели геотехнического прогноза

Цель геотехнического прогноза – определение влияния строительства сооружения на напряженно – деформированное состояние окружающей его грунтовой среды. Прогноз проводится по результатам инженерно-геологических изысканий, анализа инженерно-геологической ситуации и данных о состоянии окружающей среды (оценка ее изменения при строительстве). Прогноз состояния окружающей среды включает в себя оценку прогноза изменения состояния грунтов и грунтовых вод, а также оценку изменений состояния атмосферы.

В настоящее время отсутствуют общепринятые нормативные документы по оценке влияния строительства и эксплуатации на напряженно–деформированное состояние грунтовых массивов в районах существующей застройки. В связи с этим возникают трудности при оценке этих воздействий на основания и фундаменты сооружений. В соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП) в России существуют два вида учета влияния строительства на состояние грунтов – технический и экономический.

Для чего нужен прогноз?

Он необходим для определения величины деформаций оснований и конструкций сооружений. Прогноз осуществляется путем инженерно-геологических изысканий по специальной программе. Для чего нужен геотехнический прогноз:

для выявления и оценки опасности геотехнического риска;

определения степени повреждения грунтового основания, здания, сооружения от нагрузок;

выбора оптимального варианта конструктивных решений при разработке проекта;

обоснования принятия проектных решений по методам укрепления основания и фундаментов.

В процессе бурения скважин и испытаний грунтов в них проводятся инженерно-геодезические, геологические, гидрологические и другие специальные исследования. Данные наблюдений за динамикой грунтов используются для уточнения и корректировки геотехнического прогноза на различных стадиях проектирования.