Попавшим под мобилизацию россиянам объяснили, как приостановить трудовой договор

Попавшие под мобилизацию россияне, а также их родные и близкие имеют возможность получить ответы на возникающие вопросы при помощи официальной электронной формы обратной связи на правительственном портале «Объясняем.рф».

В частности, мобилизованным россиянам рассказали, как приостановить трудовой договор. Сделать это можно при помощи приказа работодателя. Данный документ подписывается на основе повестки.

«Нужно ли при мобилизации работнику подписывать дополнительное соглашение о приостановке трудового договора? Нет. Достаточно только приказа работодателя о приостановке трудового договора на основе повестки», – говорится на портале «Объясняем.рф».

Как ранее писал «Эксперт», мобилизованным россиянам рассказали, что им запрещено брать на службу. В частности, речь шла о личном охотничьем, травматическом и холодном оружии.

«Нельзя. Все мобилизованные военнослужащие будут обеспечены штатным стрелковым оружием. Также запрещено брать на службу личное холодное оружие», – ответили на портале на вопрос, можно ли брать с собой на службу наградное, охотничье или травматическое оружие.

