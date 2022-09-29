Прошел благотворительный забег «Самое время жить»

Более 2 тысяч участников и гостей мероприятия из 94 городов России в возрасте от 1,5 до 93 лет объединились, чтобы помочь подопечным фонда. Все собранные средства (более 6 млн руб.) пойдут на оказание помощи взрослым людям с онкогематологическими заболеваниями, которые нуждаются в срочном лечении.

Благотворительное мероприятие прошло под чутким сопровождением ведущих, равного консультанта Фонда борьбы с лейкемией и ведущей передачи «ХакРак» Марины Бурыгиной и олимпийского комментатора Андрея Ариха. Начался забег со вступительной речи директора фонда Ануш Овсепян: «220 тысяч человек в России имеют диагноз “рак крови”. 9 из 10 — это взрослые. Часто эту болезнь связывают со страхом, болью, смертью, но на самом деле это не так, потому что лейкемия лечится. И наш фонд не про беду, а про счастье, про большой путь борьбы с болезнью, про жизнь и поддержку. Я безумно счастлива, что наш забег состоялся. Он живое подтверждение существования осознанной благотворительности и помощи взрослым. Безмерно благодарна всем участникам и партнерам забега. Вместе мы привлекаем внимание к проблеме помощи взрослым людям с раком крови, доказываем, что лейкемия лечится, а донорство костного мозга — один из самых простых способов спасти чью-то жизнь!»

Первыми на старт вышли самые юные участники: дети до шести лет пробежали дистанцию в 400 метров. Многих сопровождали родители. «Это первый забег нашей полуторагодовалой дочери Кристины. Бегать она любит, главное — задать направление. Считаем значимым, что первое спортивное соревнование стало для дочи благотворительным», — рассказал участник забега архитектор Евгений Коблов.

Волю к победе на дистанции 1 км проявили ребята постарше, возрастом от 7 до 13 лет. «Для меня большая честь быть сегодня с Фондом борьбы с лейкемией и поддержать участников забега, честь — награждать маленьких чемпионов, которые в своем юном возрасте уже приносят пользу людям, нуждающимся в лечении. Берегите себя, сейчас “Самое время жить”», — прокомментировал церемонию награждения приглашенный гость Влад Ревуцкий, заслуженный мастер спорта, многократный чемпион России и мира по кикбоксингу

Взрослые участники смогли показать результаты на дистанциях 5 и 10 км. Маршрут пролегал в живописных местах ВДНХ, среди известных памятников архитектуры. Лучшее время на дистанции в 10 км показал Андрей Гребенко, врач анестезиолог-реаниматолог: он преодолел дистанцию за 32 минуты 56 секунд. Среди женщин первое место заняла Юлия Конякина. Ее результат — 36 минут 59 секунд. Гостей мероприятия удивили победители номинации «Самое время жить»: 93-летняя Анна Минина пробежала 5 км, а 73-летний Анатолий Тарасов преодолел дистанцию в 10 км.

Лечение от рака крови — самое дорогостоящее из всех видов онкологии, десяткам людей помощь нужна здесь и сейчас. Целью благотворительного забега «Самое время жить» было привлечь внимание к проблеме помощи взрослым людям с раком крови и собрать средства на оказание срочной помощи нуждающимся пациентам.