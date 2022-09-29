Путин заявил о западных сценариях разжигания новых конфликтов на территории СНГ

Страны Запада пытаются спровоцировать конфликты на территории СНГ, развязав там кровавую бойню.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ, передаёт ТАСС.

«Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы ещё совсем недавно говорили, готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню, – подчеркнул российский лидер. – Всё это мы уже не раз видели».

Обращаясь к участникам встречи, Путин также подчеркнул, что сегодня разведывательные структуры находятся на острие, на переднем крае борьбы с самыми опасными угрозами, и перед ними стоят во многом схожие задачи, такие как обеспечение мир и стабильности в своих странах, а также укрепление национального суверенитета и содействие курсу на развитие интеграционных связей.

«В решении этих задач большую роль играет, конечно же, слаженность и взаимодействие разведывательных служб и органов безопасности. У нас накоплен богатый опыт совместной работы, и надо использовать его по максимуму», – резюмировал президент РФ.

