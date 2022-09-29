Раненого при стрельбе в Усть-Илимске военкома вывели из медикаментозной комы

Военный комиссар, пострадавший в результате стрельбы в военкомате Усть-Илимска, выведен из медикаментозной комы.

Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Уточняется, что состояние военкома стабильное.

«Вывели из медикаментозной комы. Он стабилен. Спасибо докторам за работу», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Инцидент в военкомате города Усть-Илимска произошел в понедельник, 26 сентября. Раненый в результате нападения военком был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, 27 сентября его доставили в Иркутск бортом санавиации и поместили в областную клиническую больницу.

В отношении 25-летнего россиянина, устроившего стрельбу, возбудили уголовное дело по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 («Незаконное хранение и ношение оружия») УК РФ, он арестован до 26 ноября.