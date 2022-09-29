«Ревизор» - легенда Театра Табакова

Как вышло, что тот, кто «мошенников над мошенниками обманывал», сам так жестоко обманулся? И почему сюжет о заезжем промотавшемся юнце, принятом за ревизора из Санкт-Петербурга, оказался бессмертным?

Сергей Газаров: «Конечно, это комедия и всегда останется комедией. Но я хочу рассмотреть и драму умнейшего, страшнейшего человека — Городничего. Мудрый и опытный человек. Как же его обманул двадцатидвухлетний Хлестаков? Может ли это вообще произойти в жизни, например, сегодня? А Хлестаков? Такого человека нет, не может быть. Это воздух. Он никого не обманывает, он фантазирует — это полет души. А вот почему верят воздуху, боятся воздуха, почему слушают сумасшедших и не доверяют себе? Это вопросы, которые совсем в другую сторону разворачивают эту пьесу Гоголя!».

В роли городничего Сквозник-Дмухановского – Владимир Машков. В роли Хлестакова - Владислав Миллер, вероятно, самый молодой Хлестаков в истории русской сцены.

В спектакле заняты: Сергей Угрюмов (Ляпкин-Тяпкин), Александр Марин (Бобчинский/Добчинский), Виталий Егоров (Гибнер), Сергей Беляев/Александр Воробьев (Осип), Александр Фисенко (Земляника), Яна Сексте (Анна Андреевна), Наталия Качалова/Юлиана Гребе (Марья Антоновна) и др.

Режиссер-постановщик - Сергей Газаров, художник-постановщик – Александр Боровский, художник по костюмам - Мария Скурихина.

Ближайшие показы: 05.10; 06.10; 20.10; 25.10