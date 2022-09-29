Роспатент поможет изобретателям выйти на прототипирование своих разработок

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) провела сегодня в Москве XXVI международную научно-практическую конференцию «Интеллектуальная собственность как базовое условие обеспечения технологического суверенитета России». В ходе мероприятия обсуждались вопросы правовой охраны перспективных технологий в условиях глобальных вызовов и новые пути обеспечения технологической безопасности России.

Ключевым событием конференции, прошедшей в день 67-летия Роспатента, стало пленарное заседанием с участием главы ведомства Юрия Зубова, в ходе которого он описал текущие задачи, которые выполняет ведомство в условиях беспрецедентного внешнего давления. В рамках мероприятия руководитель службы раскрыл подходы, которые используются для того, чтобы «сделать Россию технологически независимой, поддержать бизнес, стимулировать развитие сферы интеллектуальной собственности».

«Время непростое, время вызовов, время возможностей, здорово, что вы все ощущаете и понимаете важность и необходимость решения данных задач. Важной общегосударственной задачей поставлено достижение технологического суверенитета, особенно это касается стратегически важных областей нашей промышленности. Роспатент, как ведомство, как орган власти, стоящий на стыке науки и промышленности прекрасно понимает и ощущает, что базовым условием реализации научно-технологического задела является именно устойчивая система интеллектуальной собственности. Необходимо выстроить кооперацию между наукой и промышленностью, бизнесом, профессиональным сообществом», — заметил в своем выступлении на пленарном заседании Юрий Зубов.

Ярким примером коллаборации науки и бизнеса, по его мнению, является вакцина Спутник V. На данный момент 9 патентов защищают эту первую российскую вакцину от Covid-19. Роспатент в пилотном режиме работает с Московским центром инновационных технологий в здравоохранении: решается вопрос использования искусственного интеллекта в медицине, ведутся разработки собственных лекарственных препаратов, сосредоточено внимание на развитии ранней диагностики раковых заболеваний.

Кроме того, глава ведомства рассказал, что еще в апреле Роспатент запустил работу Центра опережающих технологий. Основная его задача заключается в координации наукоемких проектов, в том числе — замещении иностранных, ушедших технологий.

«Мы стараемся двигаться дальше. Помогаем изобретателям, помимо получения прав, выйти на прототипирование своих разработок. Уверен, что именно такой подход поможет увеличить количество разработок, попавших в экономический оборот», — заключил он.