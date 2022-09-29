Российские туристы смогут оплачивать отели и рестораны в Турции «билетными картами»

Как сообщает турецкое издание Sabah, при покупке турпакетов для поездок в Турцию гражданам РФ предлагают давать возможность приобрести «билетную карту», которой они смогут оплачивать расходы во время своего пребывания в стране.

Такую схему разрабатывают в настоящий момент турецкие туристические организации, пишет газета.

Уточняется, что «билетной картой» туристы из РФ смогут расплачиваться в ресторанах, магазинах и ресторанах. Потраченные россиянами средства этим заведениям будут перечислять туроператоры.

Такая система может заменить российскую платежную систему «Мир», поясняет автор статьи. Сейчас гражданам РФ рекомендуется приезжать в республику с наличными деньгами.

На минувшей неделе частные турецкие банки Is Bankasi и Denizbank объявили о приостановке обслуживания карт «Мир». Решение было принято после заявления Минфина США о планах по введению санкций за поддержку использования российской платежной системы. Банкоматы госбанков Ziraat Bankas, VakifBank и Halkbank принимают «Мир», но и они перестали обслуживать карты, выпущенные российскими банками, в том числе Сбером, которые попали под санкции.

Президент Турции Реджеп Эрдоган поручил правительству изучить альтернативу использованию карт «Мир» для сохранения турпотока из России. Вопрос обсуждался на состоявшемся 26 сентября заседании турецкого кабмина, а также 23 сентября на встрече Эрдогана с главами Минфина, центрального банка и крупных банков страны. О каких-либо конкретных решениях, принятых по итогам этих мероприятий, пока не сообщалось.