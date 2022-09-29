Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

В Федеральной службе государственной статистики (Росстате) рассказали, кто в России зарабатывает больше всех.

По данным ведомства, за июнь, самые высокие зарплаты были зафиксированы в сфере финансов и страхования, где средний доход сотрудников составил около 129 тыс. руб. в месяц, передаёт RT.

Также более 100 тыс. руб. в месяц зарабатывают специалисты, которые трудятся в области добычи полезных ископаемых – их ежемесячная зарплата составляет 115 тыс. руб. 108 тыс. руб. в месяц получают специалисты, работающие в области информации и связи. 96 тыс. руб. – работники научной, профессиональной и технической сфер. В сфере образования средние зарплаты составляют около 73 тыс. руб. в месяц.

Среди самых низкооплачиваемых «лидируют» работников общепита и гостиниц – 38 тыс. руб. На втором месте расположились администраторы с ежемесячной зарплатой в 44 тыс. руб., на третьем – сотрудники сфер водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов (47 тыс. руб.). Дале расположились риелторы (47,5 тыс. руб.), работников торговли и ремонта автотранспорта и мотоциклов (55 тыс. руб.).

Как ранее писал «Эксперт», в Superjob – IT-сервисе по поиску работы и подбору сотрудников – назвали самые высокооплачиваемые вакансии в России.

В частности, в конце 2021 года в Москве больше всего предлагали коммерческому директору. Его ежемесячная зарплата составляла 500 тыс. руб. Инженеру в столице готовы были платить 300-350 тыс. руб., столько же – руководителю отдела.

В Санкт-Петербурге самой высокооплачиваемая вакансия – разработчик с зарплатой в 280 тыс. руб. В Екатеринбурге больше всего обещали директору по маркетингу (100 тыс. руб.), в Воронеже — главе отдела компенсаций и льгот (от 130 тыс. руб.), а в Перми и Самаре – врачам, (до 80 тыс. руб.).

