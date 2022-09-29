S&P 500: медведи пали жертвой британской интервенции

Медведи на многих рынках по обе стороны Атлантики вчера неожиданно оказались под ударом интервенции Банка Англии, обратившей вспять обвал британских гособлигаций. На фоне взлета доходностей регулятор приступил к скупке долгосрочных Gilt. В результате подскочили в цене облигации не только в Великобритании, но и в других странах, а за ними перешли от падения к росту и акции.

Для индекса S&P 500, который закрылся в плюсе на 1,97%, это были лучшие торги с 10 августа, чему немало способствовали вынужденные покупки медведей. Перед этим он шесть дней подряд закрывался в «красной зоне», успев пробить июньское «дно» и достичь минимума с 30 ноября 2020 года. Так что «шортов» в акциях скопилось немало. Не случайно отслеживаемая Goldman Sachs корзина акций с наибольшей долей коротких позиций подскочила вчера на 4,6%.

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Но хватало медведей и на других рынках. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала вчера более чем на 26 базисных пунктов, что стало ее самым большим однодневным снижением с 2009 года. Индекс доллара, в моменте переписавший 20-летний максимум (114,75 пунктов), рухнул затем на 2%. Нефть, золото и медь подскочили более чем на 2%.

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Это ударило по тем, кто делал внешне разумные ставки на то, что ужесточение денежно-кредитной политики приведет к снижению котировок облигаций и продолжению укрепления доллара. Последнее (вместе с ожиданиями рецессии) было основанием для коротких позиций уже сырья.

Покрытие «шортов» разгоняло котировки. По расчетам Bloomberg, совокупный рост крупнейших ETF, отслеживающих американские акции, Treasury, облигации инвестиционного уровня, высокодоходные бонды и сырье, вчера составил 12%. Это было самое сильное согласованное ралли разных активов с апреля 2020 года.

В общем, дела на рынках в США выглядели так, словно это не Банк Англии, а Федрезерв отказался от борьбы с инфляцией. А ведь даже с британским регулятором все неочевидно. Объявленная им программа скупки облигаций отличается от количественного смягчения лишь целями и продолжительностью. Но возможно, что он теперь будет быстрее поднимать ставку.

Другое дело, что пенсионные схемы с госбумагами в Великобритании не принципиально отличаются от аналогичных в США. Собственно, некоторые из них и принадлежат американцам. Действия же Банка Англии были связаны именно с тем, что с часу на час ожидались масштабные маржин-коллы по подобным инвестиционным стратегиям. Так что какие-то аналогии, конечно, возможны.

В США, правда, пока нет министра финансов, подобного британскому Кваси Квартенгу, в одночасье учинившему своими бюджетными планами хаос на рынке. Но ФРС приложит все усилия, чтобы доходности U.S. Treasury вернулись к быстрому росту. Можно не сомневаться, что вскоре очередной президент резервного банка напомнит рынку о масштабном подъеме ставки.

Есть и другие нюансы. Ставка в США выше, но 30-летние казначейские облигации, приносящие 3,7%, пока далеки от доходности, близкой к 5%, при которой Банку Англии пришлось вмешаться в судьбу аналогичных бумаг. К тому же на британские пенсионные схемы очень повлияла необычная скорость падения Gilt.

Однако в США уже идет, в отличие от Великобритании, количественное ужесточение. И кто знает, при какой ставке и обстоятельствах перед ФРС могут встать схожие проблемы? Сейчас точно можно сказать только одно: ставить на этот сценарий пока рано – и акциям, и облигациям предстоит еще немалый путь вниз.

