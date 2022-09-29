Американский газ не сможет заменить Европе российский

Европе следует признать, что мечты об энергетической независимости и диверсификации поставок несмотря на все ее усилия так и останутся мечтами. Можно сказать, что европейцы поменяли шило на мыло: вместо российского трубного газа в обозримом будущем континент будет зависеть от американского сжиженного (СПГ). Однако все надежды европейских политиков на то, что СПГ из США заменит российский газ напрасны. Американцы уже стали и останутся в ближайшем будущем главными поставщиками газа в Старый Свет, но в течение трех лет они не смогут предотвратить дефицит «голубого топлива» на континенте, считает Oil Price (ОР), ссылаясь на недавнее исследование компании Rystad Energy. Обстановка, не очень сильно отличающаяся от нынешней, сохранится на газовом рынке Европы как минимум до 2025 года.

Несмотря на наличие и трубного газа, например, из Норвегии, Азербайджана и Алжира аналитики Rystad считают, что к 2030 году половину газового баланса Европы будет обеспечивать СПГ. Главными его поставщиками будут США. Европейцы, конечно, будут стремиться покупать его и у других стран, таких, как, например, Катар и ОАЭ, с которыми на днях подписала контракт на поставки Германия. В течение 10 следующих лет доля сжиженного газа вырастет до 75%, а рост его потребления в течение 20 лет (с 2021 г.) составит 150%.

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Авторы исследования проделали солидную работу, но при этом они забыли или не захотели считать, во сколько европейцам обойдется эта газовая революция и как переход на дорогой СПГ скажется на конкурентоспособности европейской экономики.

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Сейчас, например, Европа заплатила за успешное наполнение подземных хранилищ газом в 10 раз больше, чем в прошлом году. Главным образом эта разница пришлась как раз на переход от трубного к сжиженному газу, который приходится покупать на спотовом рынке, где цены значительно выше.

Однако финансовые возможности богатой Европы все же не безграничны. Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил на прошлой неделе три государства в Персидском заливе. Целью поездки были углеводороды и, в первую очередь, СПГ. Особыми успехами Шольц похвастать не может: удалось заключить лишь контракт с эмиратовской компанией Adnoc на поставку 137 тыс. м³ СПГ и еще, возможно, на пять приблизительно таких же поставок. Это, конечно, капля в море потребностей первой экономики Европы, и это наглядно показывает, насколько сложными оказались поиски альтернативных поставщиков «голубого топлива».

За океаном газовики, конечно, рады завоеванию европейского рынка и готовы продавать свой газ на спотовом рынке по ценам, которые никто не мог представить даже в горячечном бреду какие-то пару лет назад. СМИ часто пишут о том, как газовозы нередко разворачиваются прямо в море и вместо Азии плывут в Европу, готовую платить больше азиатских конкурентов. В этом году такая тактика европейцев объяснима, потому что им во что бы то ни стало нужно наполнить хранилища газом в преддверии зимы и начала отопительного сезона. Однако в средне- и тем более долгосрочной перспективе покупка СПГ по таким высоким ценам экономически никак не может быть оправдана.

Единственное решение ценовой проблемы – уход со спотового рынка и переход на долгосрочные контракты. Их в Брюсселе, который еще совсем недавно гордился ролью лидера в переходе от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, очень не любят. Но европейцам не остается ничего иного, как забыть о своих предпочтениях и желаниях и соглашаться на условия поставщиков газа, работающих (в том числе и в Америке) по долгосрочным контрактам.

В США много говорят о тесных союзнических отношениях с Европой и обещают помочь с газом, но, несомненно, американцы рады тому, что союзники оказались в безвыходном положении: Катар в более-менее приличных объемах сможет поставлять СПГ через несколько лет, а газовые проекты в Африке, в которые европейские нефтегазовые компании сейчас энергично вкладывают большие средства, заработают еще в более отдаленном будущем.

Американцы являются едва ли не единственными спасителями Старого Света, но их возможности, к сожалению для европейцев, тоже ограничены и говорить о замене российского трубного газа американским сжиженным не приходится как по логистическим, так и по другим причинам. Самая главная сейчас проблема для американских газовиков – сбалансировать поставки на внутренний и международный рынок. Поставки за границу, конечно, намного выгоднее из-за значительной разницы цен на газ в США и Европе, но злоупотреблять терпением как американских властей, так и простых американцев, которые все больше недовольны отсутствием патриотизма у газового сектора, они тоже не могут.

Все это объясняет прогноз аналитиков Rystad о том, что в ближайшие три года обстановка на газовом рынке Европы существенно не улучшится. Так, например, согласно расчетам в 2023 году дефицит газа в Европе составит 19%, если его добыча на Гронингенском месторождении в Нидерландах будет полностью прекращена, или 12%, если голландские газовики продолжат добывать газ. В 2024 г. дефицит составит 16% без Гронингена и 10% с ним, а в 25-м – 14% и 8% соответственно. После 2025 года ситуация начнет постепенно улучшаться.

Как Европа проживет три следующих года? Самый простой и вероятный ответ, по мнению ОР, состоит в том, что она потеряет статус промышленной державы, потому что во всем мире не хватит денег для того, чтобы поддерживать ее прибыльность и конкурентоспособность.