Своя красота

Ряд иностранных косметических брендов объявили об уходе из России, другие, как например корпорация-гигант Procter & Gamble решили остаться, отказавшись от рекламы и инвестиций в российский рынок, но сохранив продажи в сегменте товаров первой необходимости. С трудностями в поставках сырья из-за рубежа и оплаты за них столкнулись и отечественные производители. Однако сложившаяся на рынке ситуация открывает перед ними широкие возможности, чтобы «отвоевать» у иностранных конкурентов отечественный рынок. Многие компании оперативно перестраивают логистические цепочки, устанавливая связи с новыми партнерами, а собственные разработки и помощь отечественных ученых вселяет уверенность, что российский покупатель не останется без качественной косметики и гигиенических средств.

По данным аналитики CloudPayments, которые приводит агентство ТАСС, спрос российских покупателей на иностранную косметику в онлайн-покупках летом этого года упал на 41%, а средний чек вырос на 40% с 3 217 рублей до 5 361 рубля. В CloudPayments объясняют это следующими причинами: ростом цен на косметику иностранных брендов, уходом с рынка некоторых западных производителей, а также переключением спроса на косметику отечественного производства, а также массовой скупкой продукции россиянами в марте.

На фоне «исхода» иностранных конкурентов очень уверенно чувствует себя отечественный производитель. Тот же онлайн-спрос на российскую продукцию в то же время вырос на 58%. Покупок в онлайне стало больше на 71%, но средний чек при этом снизился на 13% - с 3 616 рублей до 3 128 рублей. Сервис доставки «Сбермаркет» оценил, что продажи косметических средств российского производства за 5 месяцев 2022 года выросли в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Из этих данных можно сделать следующие выводы: цены на импортную косметику ощутимо выросли, а некоторые бренды и вовсе пропали, и на этом фоне потребители ищут отечественные альтернативы, которые зачастую оказываются более бюджетными. Российские производители говорят о том, что работают над обеспечением увеличившегося спроса.

АО «Фаберлик» (бренд FABERLIC), включенное в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности, готово предлагать российским покупателям как уже знакомые товары, так и открывать для себя новые направления. «Освобождаются важные и интересные ниши, которые будут занимать российские компании. И FABERLIC непременно будет привлекать новых консультантов», - рассказала PR-директор компании Екатерина Беспятых, добавив, что отечественный бренд обладает широким спектром категорий: от декоративной косметики и парфюмерии до одежды и косметики для дома.

По ее словам, ключевая задача для компании на данный момент – пересмотреть некоторые из этапов производства в новых реалиях. «Безусловно, есть и сложности из-за задержки поставок сырья и некоторых комплектующих из других стран. Но FABERLIC с этим справляется – находит новые варианты и возможности, создает альтернативные логистические маршруты», - добавила Екатерина Беспятых.

В компании утверждают, что готовы к переменам. «С учетом перехода на новое сырье будут однозначно меняться и формулы, а это значит – инновационные открытия и патенты. Перед компанией открываются новые возможности, поэтому нас и дальше ждут качественные и инновационные продукты», - оценила перспективы представитель FABERLIC.

Помогает и государственная поддержка. «Недавно к нам поступило предложение поучаствовать в конкурсе субсидированной рекламы. Это значит, что государство покроет 50% расходов на рекламу», - добавила PR-директор FABERLIC.

Бороться за новые ниши намерены и в компании «Арнест» - крупнейшем российском производителе парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке. «Новые ниши появляются, освобождаются места на полке, поэтому сейчас у нас в связи с этим ведутся поиски альтернативного сырья. Они очень актуальны», - рассказала директор по качеству и технологии ООО «Аэрозоль Новомосковск» («дочка» АО «Арнест») Ирина Голда. Например, компания расширяет ассортимент в таких нишах, ранее занятых иностранными конкурентами, как стайлинговые средства, детская уходовая серия, мужские средства для ухода.

По ее словам, технологии у компании собственные, а импортировать приходится сырьевые составляющие и комплектующие упаковки. «Ищем альтернативы в Турции, Китае. Вопросы еще не решены. Но мы пытаемся их решать», - добавила Ирина Голда.

«Заказчиков много, удовлетворить всех не сразу возможно. Мы работаем в этом направлении очень сильно», - добавила представитель компании «Арнест», выразив надежду, что успешные поиски новых поставщиков сырья, быстрые процессы согласования и адаптация рецептур помогут в борьбе за рынок.

По словам директора национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии Андрея Самойлова вклад российских компаний в мировое производство парфюмерии и косметики составляет около 1,5 млрд долл. Доля отрасли в ВВП страны относительно небольшая, но с учетом ее влияния на химическую промышленность в целом ее значение велико. «Другими словам, если будет развиваться парфюмерно-косметическая отрасль, то будут развиваться и многие проекты, связанные с производством химических ингредиентов», - пояснил Андрей Самойлов. Кроме того, способность страны обеспечить себя такой продукцией – это вопрос гигиенической безопасности государства, отметил эксперт.

При этом, по словам главы нацсовета, зачастую «уход» из России западных компаний является лишь номинальным – в виде сворачивания рекламных и маркетинговых бюджетов, размер которых ранее позволял иностранному бизнесу доминировать на рынке.

«Какие-то (иностранные – прим. ред.) компании свернули свои маркетинговые бюджеты, уменьшили их. И вот это дает возможности российским производителям. Тут очень важно, чтобы мы этот шанс нарастить свою долю на внутреннем рынке не упустили… Потенциал у них (российских компаний – прим. ред.), конечно, есть, производственные мощности, мы видим, у нас достаточные. Мы научились конкурировать с лучшими западными компаниями, и заводы у нас у всех современные, и продукцию производим, которая по качеству абсолютно не отличается от хороших западных аналогов, часто и превосходит. Было бы хорошо производителей сейчас поддержать», - полагает Андрей Самойлов.

Например, благодаря инициативе правительства «Покупай российское» Минпромторг в тестовом режиме уже выделял в этом году 500 млн руб. субсидий на рекламную поддержку отечественных производителей. «Мы считаем, что это решение очень правильное, но теперь важно, чтобы это решение стало системным. Существенный эффект от рекламы достигается в долгосрочной (перспективе – прим. ред.). Поэтому важно, чтобы эта мера стала системной и расширилась не только на субсидирование части затрат на рекламу на телевидении, но и на Интернет», - пояснил директор национального совета.

Также важно, по его мнению, развитие политики обнуления пошлин на импортное сырье. Он считает, что поддержка должна касаться импорта из дружественных стран того сырья, которое пока импортозаместить невозможно. Одновременно эксперт считает целесообразным рассмотреть поднятие пошлин на импортные готовые товары из недружественных стран. «По ряду позиций наши производители имеют и свободные мощности, и все технологии, и ингредиенты – все, чтобы заместить целые категории товаров. Важно, чтобы это замещение никак не отразилось на потребителе, не было ни дефицита товара, ни ухудшения качества, ни повышения цен. И, насколько мне известно, наши компании к этому готовы», - заключил Андрей Самойлов, добавив, что такие меры должны быть системными и многолетними, чтобы производители, опираясь на них, могли строить свои планы хотя бы в среднесрочной перспективе.