Театр «Балет Москва» расскажет «Историю одной комнаты»

Это вымышленное помещение – аллегорический образ небытия и константного безвременья, как бы погружающий главных героев в состояние консервации. Автор постановки заключает своих героев в схематично-аскетичное пространство комнаты, наполняя его новыми смыслами с помощью танца. Стерильное помещение, созданное художником Павлом Ивашкиным, – это облицованная плиткой камера без окон и дверей, лишённая не только тепличного уюта, но и бытовой захламлённости. Комната, выстроенная создателями спектакля, существует вне конкретного летоисчисления. Она воплощает собой некое подобие герметичной головоломки, обладающей интерпретационной свободой.

Сценическая вселенная, ловко придуманная Артёмом Игнатьевым, нарочито монохромна: загадочные жители комнаты, не оставляющие надежд на спасение, одеты в черно-белую гамму. Костюмы, созданные Анастасией Кадрулёвой, – воплощение лаконичной строгости и парадного официоза. Вступая в неизбежное взаимодействие с партнёрами – членами своих семей и возлюбленными, друзьями и просто прохожими, они маневрируют между добродетелью и пороком, местью и всепрощением.

Хаотичная бессвязность судеб, изложенная танцовщиками при помощи тела, продолжена и в музыкальной партитуре спектакля. В одухотворённом стремлении к полистилистике композитор Василий Пешков объединил строгость и лиризм, дисгармонию и мелодизм.

Спектакль «История одной комнаты» – попытка художника проникнуть в человеческое сознание, преисполненное как слабостей, так и мощи: «Каждый, кто оказывается в комнате, определяет вектор своего существования, просто в ином качестве: он либо трагически погибает, либо побеждает пространство, познав истину. Комната даёт шанс каждому из испытуемых», – замечает автор постановки.

Логическим продолжением спектакля становятся работы фотографа Ирины Иванниковой, представленные в отдельном пространстве «Школы драматического искусства», – тоже своего рода арт-перформанс. Её проект «Ремонт» с оголёнными проводами, мебелью в целлофане и цементными стенами – рефлексия автора на тему «перестроек», происходящих не только в квартире, но и в человеческом сознании.

Спектакль «История одной комнаты», 16+

1,2 октября 2022 в 20:00

Театр «Школа драматического искусства», сцена на Новослободской