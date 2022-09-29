ЦБ продлил запрет на вывод средств со счетов «недружественных» нерезидентов

Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов российских брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября еще на шесть месяцев для поддержания финансовой стабильности, сообщается на сайте ЦБ.

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«Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих», — пояснили в ЦБ.

Переводы за границу средств нерезидентов из недружественных стран (физлиц и юрлиц) со счетов российских брокеров были приостановлены 1 апреля.

