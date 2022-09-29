Центральные банки выбрасывают белый флаг

Банк Англии неожиданно для всех решил возобновить покупки государственных облигаций в неограниченном объеме, то есть по факту запустить программу количественного смягчения. Меры вынужденная, в противном случае события на рынках могли привести к непоправимым последствиям. Добавим, ранее Банк Японии впервые за почти 25 лет решился на валютную интервенцию, чтобы хоть как-то сдержать дешевеющую иену.

Но обо всем по порядку. Еще в конце прошлой недели в центре внимания оказалась Великобритания, где распродажа облигаций резко усилилась на фоне решения властей провести крупнейшее сокращение налогов и профинансировать его за счет новых займов.

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И это при том, что Центральный банк только что очередной раз, уже седьмой по счету, повысил ставки и декларировал борьбу с инфляцией.

Рынок тогда, конечно, отреагировал мощнейшими продажами, а фунт обновил рекордный минимум, едва не дойдя до паритета с долларом.

Иными словами, рынок нанес властям поражение. Слишком дешевые облигации и слишком дешевый фунт - это мощнейший удар по экономике. Все ждали ответного удара - реакции монетарных властей.

Ранее мы писали, что вполне возможна скоординированная операция нескольких ЦБ или экстренное заседание Банка Англии, но почти никто не предполагал, что ответ будет в виде QE. По сути это признание поражение и полное противоречие заявлениям, сделанным регуляторов по итогам заседания, где звучали традиционные слова о приверженности в борьбе с инфляцией.

Почему Банк Англии пошел на такой шаг

В заявлении Банка Англии прямо говорится, что мера направлена на стабилизацию рынка, и ЦБ купит столько долгосрочных государственных облигаций, сколько потребуется в период до 14 октября. Кроме того, регулятор отложит начало своей программы продажи ценных бумаг на следующей неделе.

«Если дисфункция на этом рынке продолжится или ухудшится, возникнет существенный риск для финансовой стабильности Великобритании», — заявил Банк Англии.

Но есть и другие не менее важные причины. Огромные объемы пенсионных накоплений были инвестированы в том числе в долговые бумаги правительство, и эти средства несли колоссальные потери, поэтому Банк Англии принялся спасать ситуацию путем прямого выкупа бондов.

Но это еще не все. Примерно 26% всех ипотечных кредитов в Великобритании имеют плавающую ставку, то есть зависят от ставки Банка Англии и доходностей гособлигаций, и при их росте, соответственно, подлежат неизбежному пересмотру в сторону повышения стоимости, что грозит всему рынку недвижимости.

Реакция финансовых площадок

Что же касается рынков финансовых, то здесь решение Банк Англии было воспринято с оптимизмом. Доходности облигаций как самой Британии, так и США и других стран резко пошли вниз, евро и фунт выросли, а вместе с ними и фондовые индексы.

Впрочем, уже сегодня утром эйфория несколько спала и началась коррекция ко вчерашнему росту. Тем не менее, действия Банка Англии дают четкий сигнал, что мировые ЦБ не всегда действую последовательно, а их стремление побороть инфляцию с помощью агрессивного повышения ставок имеет ряд существенных побочных эффектов, которые сами регуляторы не всегда готовы терпеть.

Вполне возможно, рынок воспринимает эти события, как допущение того, что и Федеральная резервная система может отступить от своих жестких заявлений, и если и не пойти на радикальные меры, но как минимум несколько смягчить риторику.