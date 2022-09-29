В Кремле оценили масштабы разрушений на «Северных потоках»

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов оценил масштабы разрушений на нитках газопроводов «Северный поток», и «Северный поток – 2».

По словам представителя Кремля, они свидетельствует о том, что это действительно некий акт, передаёт РИА Новости.

«Это именно инцидент, пока более чёткой квалификации мы не можем дать, но масштабы разрушений свидетельствуют о том, что это действительно некий акт», – сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос журналистов о том, оценивают ли в Кремле произошедшее на нитках «Северного потока» как террористический акт.

Как ранее писал «Эксперт», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли в особой экономической зоне Дании и Швеции, которая полностью контролируется американскими спецслужбами.

По её словам, попытки пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер разъяснить слова президента США Джо Байдена о прекращении существования проекта «Северный поток – 2» уже вызывают уже даже не смех, а глубокое сочувствие и жалость.

