В Кремле рассказали, когда состоится подписание договоров о присоединении к России четырех новых регионов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда состоится подписание договоров о вступлении в состав России новых территорий.

По словам Пескова, церемония пройдет 30 октября в Кремле, ее начало намечено на 15:00.

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что ожидается объемное выступление Владимира Путина. Дмитрий Песков пояснил, что это будет не послание президента Федеральному собранию, а другой формат. В рамках мероприятия Путин встретится с главами присоединяемых регионов.

На этой неделе завершился пятидневный референдум по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народной республик, а также Запорожья и Херсонской области. За присоединение к РФ высказались 99,23% жителей ДНР и 98,42% жителей ЛНР; в Херсонской и Запорожской областях вступление в состав России поддержали 87,05% и 93,11% проголосовавших соответственно.