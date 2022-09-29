В Лондоне допустили, что диверсию на «Северных потоках» могли запланировать годы назад

Вполне вероятно, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены с использованием взрывных устройств, приведенных в действие дистанционно.

Об этом рассказал источник Sky News в британском Минобороны. Он уточнил, что мины могли быть спущены на морское дно с помощью длинной веревки либо подводного беспилотника. Также устройства могли попросту выбросить за борт судна.

Собеседник канала отметил, что это могло произойти месяцы или даже годы назад. Он отверг предположения, что взрывные устройства могла установить российская подводная лодка, и указал на то, что Балтийское море недостаточно глубокое для того чтобы осуществить такую диверсию незаметно.

Береговая охрана Швеции между тем выявила еще одно место утечки газа на поврежденных газопроводах, пишет Svenska Dagbladet.

«Две из этих четырех утечек находятся в исключительной экономической зоне Швеции», — приводит издание слова представителя береговой охраны Дженни Ларссон.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» рядом с датским островом Борнхольм были обнаружены в течение нескольких часов 26 сентября. Компания-оператор Nord Stream AG назвала повреждения на газопроводах беспрецедентными. Власти Дании и Швеции, а также США рассматривают произошедшее как намеренное действие. О преднамеренном нанесении ущерба заявил также верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

В Германии опасаются, что если не начать срочный ремонт газопроводов, восстановить магистрали будет уже невозможно, пишет Tagesspiegel.