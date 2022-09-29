В Магасе к 2025 году построят пятизвездочный гостиничный комплекс на территории 1,2 га

В Ингушетии в рамках VI республиканского экономического форума «Деловая Ингушетия-2022» в Назрани заключено 11 соглашений о реализации инвестпроектов в сфере АПК, промышленности и строительства.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития региона.

Сообщается, что к самым значимым проектам относится, в частности, строительство гостиницы за 1 млрд 72 млн руб. Объект в Магасе будет готов к 2025 году. Проекте разработан ООО «Гарант» — речь идет о пятизвездочном гостиничном комплексе с развитой собственной инфраструктурой на территории 1,2 га.

Среди других крупных проектов — многоэтажный жилой комплекс со встроенными и пристроенными офисными помещениями, который возводит ООО «Люкс Хаус». Комплекс будет представлять из себя ряд зданий и сооружений высотой от 9 до 25 этажей. Финансирование проекта планируется за счет заемных средств, привлеченных на 5 лет у банковского учреждения в сумме свыше 840 млн руб., проект планируется завершить в 2027 году.

Шестой форум «Деловая Ингушетия» в Назрани прошел с участием замполпреда президента РФ в СКФО Владимира Надыкто, главы республики Махмуд-Али Калиматова, а также гендиректора АО «Кавказ.РФ» Хасана Тимижева.