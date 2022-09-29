В Москве отметили, что аварии на «Северных потоках» произошли в подконтрольных спецслужбам США зонах

Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в особой экономической зоне Дании и Швеции, которая полностью контролируется американскими спецслужбами.

На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это особая экономическая зона Дании и Швеции, <...> это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, которые полностью контролируются американскими спецслужбами, <...> которые полностью контролируют там обстановку», — цитирует Захарову агентство.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, попытки пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер разъяснить слова президента США Джо Байдена о прекращении существования проекта «Северный поток — 2» «уже не вызывают ничего, уже даже не смех — глубокое сочувствие и жалость».

Ранее дипломат потребовала от американского лидера ответить на вопрос, реализовал ли Вашингтон угрозу в отношении «Северного потока — 2», озвученную Байденом в ходе выступления 7 февраля. Тогда США отвергли обвинения в том, что глава государства по факту угрожал уничтожением трубопроводов. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в своей речи американский лидер говорил о работе с Берлином над заморозкой проекта «Северный поток — 2».