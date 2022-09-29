В паре рубль-фунт выявился сильнейший

Британский фунт утром 29 сентября года подрос до отметки 1,09 доллара, после чего откатился на 1,5%, до 1,0583 за доллар. Таким образом, валюта остается вблизи своих минимумов, достигнутых еще в 1985 году, поскольку инвесторы продолжают беспокоиться о новом плане снижения налогов в стране и надвигающейся рецессии.

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В то время как министр финансов Великобритании Квази Квартенг заявил, что снижение налогов на 45 млрд фунтов стерлингов поддержит экономику, МВФ полагает, что эта стратегия, вероятно, увеличит неравенство в стране, а рейтинговое агентство Moody's предупредило, что необеспеченное снижение налогов негативно скажется на кредитоспособности Англии.

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Между тем, Банк Англии пытается успокоить рынки. Он заявил, что осуществит временные покупки долгосрочных государственных облигаций Великобритании, чтобы восстановить нормальные рыночные условия, и отложит начало своей программы продажи золота, которая должна была начаться на следующей неделе. Денежные рынки сейчас оценивают повышение ставок на следующем заседании центрального банка примерно на 160 базисных пунктов. На этом фоне цена долгосрочных облигаций Великобритании выросла, а доходность по 30-летним облигациям упала на 30 базисных пунктов.

Банк Англии заявил, что покупки будут осуществляться в любых необходимых масштабах для достижения финансовой стабильности. В какой-то степени опасной ситуации на ближайшую перспективу, похоже, удалось избежать, поскольку доходность облигаций снизилась, а пара GBP / USD немного укрепилась. Однако следует отметить, что оба рынка (форекс и долговой) еще не полностью восстановились после ущерба, нанесенного объявлением о смягчении фискальной политики канцлером казначейства Квази Квартенгом.

Трейдеры, похоже, не убеждены в том, что вмешательства Банка Англии будет достаточно, чтобы остановить волну повышения рисков инвестирования в Великобританию в будущем. При этом, отмечают британские наблюдатели, на правительство оказывается политическое давление, и сообщается, что Квартенг встречался с представителями многих крупных финансовых учреждений Лондона по поводу своих предложений.

Международный валютный фонд (МВФ) и министерство финансов США уже выразили свою обеспокоенность. Отказ от запланированного значительного снижения налогов, по-видимому, является путем наименьшего сопротивления для монетарных властей Англии. Логику правительства Великобритании на текущем этапе понять трудно — власти всех других развитых стран с рыночной экономикой работают над сокращением своих накопленных долговых обязательств, связанных с пандемией, а не над их увеличением.

Кроме того, Банк Англии ужесточает денежно-кредитную политику, чтобы снизить высокую и волатильную инфляцию, и таким образом снижает благосостояние. Ослабление фискальной политики подрывает эти усилия.

Последствия первоначального изменения фискальной политики, а затем вчерашней интервенции, рикошетом отразились на мировых рынках. Пара GBP / USD уже находилась под давлением, поскольку доллар поддерживался Федеральной резервной системой, которая усилила борьбу с инфляцией. Несмотря на то что доходность казначейских облигаций снизилась на 13-24 базисных пункта по всей кривой, она остается на исторически высоком уровне и продолжает поддерживать «большой доллар» в целом.

Фунт продолжит дешеветь

Динамика фунта довольно схожа с динамикой евро, отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Егор Жильников. Мягкая денежно-кредитная политика в Европе, существенно более широкий спектр экономических проблем, а также мрачные перспективы приводят к оттоку капитала с континента, что давит на позиции локальных валют.

В то же время уровень инфляции и признаки рецессии требуют более активного участия ЦБ, что ставит под угрозу деловую активность (на данный момент денежные рынки закладывают повышение ставки ЦБ Англии до 6% к ноябрю 2023 года). На фоне этого инвесторы могут наблюдать стремительный обвал рынка гособлигаций в Англии, Италии и т.д. Жильников с коллегами считают, что локально фунт может частично отыграть свои позиции, однако глобальной смены картины не ожидается.

На Мосбирже фунт в паре с рублем также торгуется на многолетних минимумах, обращает внимание Жильников. Российская валюта удерживает уверенные позиции на фоне широкого сальдо торгового баланса, ограниченного потока капитала, а также низкого спроса на валюты стран Запада. Как считают в ПСБ, фунт продолжит дешеветь в ближайшем будущем из-за рисков возможных санкций, а также снижения импорта в страну из-за частичной мобилизации.

Возможность долгового кризиса пугает инвесторов

На валютном рынке в последние недели можно наблюдать очень высокую волатильность, что связано с серьезным укреплением доллара, которое повлияло почти на все мировые валюты, подтверждает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд. Исключением не стал и фунт стерлингов, на который давление оказывают в том числе внутригосударственные события.

В пользу укрепления доллара играет сейчас очень много факторов, указывает аналитик. Во-первых, не стоит забывать о дошедшем до штата Флорида урагане Иэн. По предварительным оценкам экспертов, он может привести к разрушениям на сумму порядка $40 млрд. Ущерб уже негативно сказывается на настроениях инвесторов, которые в предыдущие дни предпочитали продавать акции и выходить в кэш. Это приводило к спросу на традиционный защитный инструмент — доллар.

Также не стоит забывать о том, что этот тренд зародился в последние месяцы из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, продолжает эксперт. Вынужденный бороться с превышающей почти в четыре раза целевое значение инфляцией, американский центробанк повышает ставку и пока не готов останавливать этот процесс в предстоящие месяцы. Вполне вероятно, что ставка к концу этого года окажется на уровне 4,5% и продолжит повышаться в первом полугодии 2023 года.

Стремительно взлетающие доходности государственных облигаций также не способствуют спросу на рисковые активы, полагает Эткинд. В первую очередь можно отметить появление новых рисков долгового кризиса — по примеру случившего в недавно в периферийных европейских странах. В преддверии наступления зимы и отсутствия стабильных поставок энергоносителей возрастает риск роста безработицы, инфляции и других негативных экономических маркеров, что может привести к масштабному долговому кризису с непредсказуемыми последствиями для рынков и экономики. Естественно, инвесторы сейчас паникуют и продают активы, а на рынках наблюдается высокая волатильность.

В самой Великобритании ситуация ничуть не лучше, чем у США. Инфляция находится почти на уровне 10%. Доходности 10-летних облигаций властей Соединенного Королевства поднимались почти до 4,6%, но сейчас снижаются до 4%. Однако, полагает Роман Эткинд, хотя сохраняется риск роста доходности по облигациям до критического уровня в 5%, спасательный круг рынкам оказался готов кинуть Банк Англии. На фоне повышения ставки было принято решение одновременно начать выкупать на рынке облигации. Кроме того, власти Великобритании грозятся принять меры в отношении получающих сверхприбыль энергетических компаний, заявляют, что готовы снижать налоги и субсидировать английские домохозяйства.

В начале этой недели торги валютной парой GBP/USD проходили на уровнях 1,08 долл. за фунт. В моменте британская валюта снижалась к 1,0356, но после заявлений о поддержке экономики и о выкупе облигаций Банком Англии спрос на фунт восстановился. Это привело к движению валютной пары в район 1,09 долл.

До конца этой недели и в первых числах октября стоит ожидать продолжения высокой волатильности пары GBP/USD, которая, скорее всего, продолжит торговаться в границах 1,05-1,10 долл, ожидает Роман Эткинд. В предстоящие же октябрьские недели по фунту может возобновиться нисходящая динамика, которая способна до конца года привести его на уровни 0,95-1 долл.

Тренд на укрепление доллара против других валют пока остается очень сильным, повторяет эксперт. Более глубокая коррекция — ниже уровня паритета — приведет пару к отметке 0,9. Противоположный сценарий выглядит пока менее вероятным, добавляет Эткинд, но если такое случится, то рынок до конца года увидит доллар на уровнях 1,15—1,20 за фунт.