В России наблюдается рост количества вакансий в сфере IT и телекоммуникаций

Согласно данным исследования, проведенного сервисом по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob, открытых в сфере IT и телекоммуникаций вакансий за последний месяц стало больше на 15%. Такой рост зафиксирован в основном за счет сегментов инжиниринга, техподдержки и связи. При этом количество резюме остается на прежнем уровне.

Текущее увеличение числа вакансий авторы исследования связывают во многом с ростом деловой активности, который характерен для сентября. При этом год назад в IT и телекоме работодатели были активнее. Предложений работы было больше примерно на четверть.

Стоит добавить, что аналитики SuperJob подсчитали процент соискателей работы в сфере информационных технологий, имеющих высшее образование. Наиболее высокие показатели в данном случае у программистов C# — 82%, у инженеров DevOps — 81%, программистов Java и разработчиков Android — 80%, у программистов PHP — 75%. Самый низкий показатель — у системного администратора Windows — 62%.