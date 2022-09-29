Юрлицам разрешили покупать акции недружественных эмитентов без ограничений

Банк России принял решение позволить юрлицам вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора покупать ценные бумаги недружественных эмитентов без ограничений. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

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«Ранее регулятор установил лимиты на сделки с такими активами для неквалифицированных инвесторов — физических лиц. С 1 октября 2022 года доля иностранных бумаг в портфеле инвестора не должна превышать 15%. С 1 ноября 2022 года этот показатель составит 10%, а с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокерам запрещено исполнять поручения неквалифицированного клиента, если они увеличивают позиции по ценным бумагам компаний из недружественных стран. При этом под ограничения не попадают бумаги зарубежных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в России», — напомнили в Центробанке.

Регулятор уточнил, что доля приобретаемых иностранных активов в совокупной стоимости портфеля инвестора будет рассчитываться на основании данных на конец предыдущего торгового дня. Отказ от расчета в режиме онлайн позволит брокерам быстрее отладить операционный процесс.

