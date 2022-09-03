Акция недели: «Газпром» уходит в небо

За эту неделю индекс МосБиржи взлетел на 8,93%. Лидером и главным локомотивом этого роста стали акции «Газпрома», подскочившие на 37,68%. Основная часть этого взлета пришлась на считанные минуты утром в среду, когда прирост по сравнению с закрытием предыдущей пятницы доходил до 50,3%, а за одну бумагу в моменте давали 275,96 рублей.

Накануне – уже после закрытия торгов – было объявлено, что совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды в размере 51,03 рубля на акцию. Это стало полнейшей неожиданностью для большинства участников рынка. Хотя, возможно, и не для всех.

Котировки акций «Газпрома» и объемы торгов ими стали заметно расти еще вечером в понедельник, так что во вторник, еще до приятных новостей, они закрылись на отметке 204 рубля, прибавив 11,1% менее чем за два дня. И это, надо сказать, как-то уж слишком заметно такой «тяжелой» бумаги на ровном месте.

Торги пятницы акции «Газпрома» закрыли на отметке 252,8 рубля, что соответствует 20,19% дивидендной доходности. Это все еще очень заметная цифра, но у инвесторов есть основания осторожничать: дивиденды еще должно утвердить внеочередное собрание акционеров, назначенное на 30 сентября.

Всего два месяца назад (30 июня) годовое собрание не утвердило рекомендованные советом директоров дивиденды в размере 52,53 рубля на акцию. Тогда доходность тоже казалось высокой (более 17%), что удивляло некоторых участников рынка. Оказалось, что не будет вовсе никакой – и акции спикировали из района 300 ниже 200 рублей (на минимуме они торговались в районе 172). Но многие аналитики считают, что история не повторится.

«Мы считаем, что решение выплатить первые в истории “Газпрома” промежуточные дивиденды сейчас и сделать это в размере дивидендов, которые почти полностью соответствуют отмененным ГОСА выплатам, — это лучшее решение, чтобы поддержать инвестиционный кейс компании, сильно пострадавший двумя месяцами ранее. Обещание Фамиля Садыгова придерживаться дивидендной политики (50% от прибыли) в будущем позитивно, но само по себе оно не имело бы большого значения для инвесторов. Однако когда такое заявление подкрепляется решением выплатить крупные дивиденды сейчас, а не через 10 месяцев, — это другое дело», – заявил Рональд Смит из BCS Global Markets.

Если собрание все же утвердит выплаты, акции «Газпрома» еще могут показать заметный рост, приводя дивидендную доходность к более нормальному уровню. Она, впрочем, вероятно все равно останется двузначной.

«Тем, кто готов спекулировать, можно рискнуть с покупкой от 250 рублей с целью 280–300 в ожидании положительного решения ВОСА по дивидендам, – приводит «Интерфакс» мнение старшего аналитика «КИТ Финанс Брокер» Дмитрия Баженова. – Тем, кто подходит к формированию портфеля более долгосрочно, стоит задуматься над продажей “Газпрома”, пользуясь текущей благоприятной ценой, возникшей в ожидании выплаты рекордных дивидендов. Взамен можно включать в портфель акции “НоваТЭКа” – компания остаётся одной из лучших в этом секторе на фоне роста цен на СПГ, следования своей дивполитике (рекомендованы рекордные 45 руб.) и отсутствия прямых санкций к компании. Или покупать иные акции, которые все еще дешевы на фоне подросшего ‘Газпрома’».

