Мантуров развеял миф об отсутствии промышленности на Колыме

Заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Магаданскую область, побывал там на двух предприятиях и подчеркнул, что неправильно ассоциировать этот регион только с рыбным промыслом и золотодобычей. Дальнейшее развитие промышленности он обсудил с губернатором Сергеем Носовым.

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Как сообщает пресс-служба правительства РФ, Мантуров осмотрел крупнейший на Дальнем Востоке центр «Реман», в котором восстанавливают компоненты техники для открытых горных работ. Также он ознакомился с производством на предприятии «Омега-Си». Сейчас там строится завод, который будет перерабатывать рыбный жир и производить капсулированный продукт, насыщенный Омега-3. Завод будет запущен в IV квартале текущего года, общий объем сбыта оценивается в 2,2 тыс. тонн в год.

«Мы прорабатываем вопрос реализации проектов по строительству завода по изготовлению рефрижераторных контейнеров в Магадане на сумму 1,2 млрд рублей и организацию производства имплантатов для травматологии и ортопедии стоимостью более 2,6 млрд рублей. Производство обеспечит бесперебойную доставку товаров в крупные логистические хабы Дальнего Востока и стран АТР. Производство имплантатов позволит региону занять лидирующее место на рынке имплантатов для травматологии и ортопедии», — рассказал вице-премьеру глава региона Сергей Носов.

Также он сообщил о планах по созданию в этом году индустриального парка, предприятия-резиденты которого смогут воспользоваться «Промышленной ипотекой».

«Хочу развеять миф о том, что в Магаданской области нет промышленности. У многих Магадан ассоциируется с двумя направлениями — рыбный промысел и золотодобыча. На самом деле, это не так. Сегодня побывали на заводе "Реман", который обеспечивает ремонт и технологическое обслуживание по практически всей техники, которая эксплуатируется в Магаданской области на промышленных объектах. Мы договорились, что предприятие будет расширять свои компетенции — это создание собственного литейного производства, что будет востребовано и для внешних заказчиков. Будем использовать механизмы фонда развития промышленности», — цитирует Мантурова MagadanMedia.

Зампред правительства также сообщил о компенсации затрат инвесторам строящегося завода по производству Омега-3 и о помощи с созданием индустриального парка.

«В совокупности с развитием обрабатывающей промышленности мы рассчитываем на новое направление по медным месторождениям, цинковым. Предприниматели делают уже предварительные оценки и заинтересованы в реализации этих проектов. Но должна быть обязательной и социальная составляющая»,— подчеркнул Мантуров.

