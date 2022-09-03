Медведев назвал «лучшую гарантию сохранения Великой России»

Странам Запада не стоит «играть в шахматы со смертью» и пытаться «порвать на мелкие части» Россию, которая осталась «империей» даже после распада СССР в 1991 году. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, напомнив, что именно ядерный потенциал является «лучшей гарантией сохранения Великой России».

Статья по теме: Медведев предупредил о последствиях введения в ЕС потолка цен для российского газа

В начале поста Медведев упомянул о кончине первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, порассуждал о «моментальном обрушении государственных институтов» в 1991 году и перешел к актуальной международной повестке, заявив, что «западные политиканы» хотят «лишить страну эффективного управления, как это было в далеком 1991-м», и «устранить Россию с политического поля».

«Эти "мечтатели" умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы – всегда шахматная игра со Смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества», — написал Медведев.

При этом он похвалил высшее руководство СССР и России того времени, что им «хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам».

«Весь стратегический ядерный арсенал тогда остался в нашей стране. И поддерживается нами на очень высоком уровне. И это – лучшая гарантия сохранения Великой России», — подчеркнул зампред Совета безопасности РФ.

