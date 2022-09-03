Минобороны сообщило об успехах на Николаево-Криворожском направлении

За сутки боевых действий на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Большие потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях города Николаев и Николаевской области. Для выявления и задержания возросшего числа дезертиров в Николаеве увеличено количество военных патрулей и выставлены дополнительные посты на въездах в город», — добавил представитель Минобороны.

За прошедшие сутки, по данным ведомства, в Херсонской области российские истребители сбили два украинских штурмовика Су-25, а в Днепропетровской области – МиГ-29, переоборудованный для применения противорадиолокационных ракет «HARM».

Конашенков также сообщил, что высокоточным оружием ВКС России был поражен пункт временной дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в Славянске ДНР, уничтожено более ста украинских военнослужащих и 14 единиц техники. А в районе Константиновки ДНР были ликвидированы пункты временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ, в результате чего погибли около 120 человек.

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, были поражены 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 157-и районах, уничтожены шесть складов боеприпасов, хранилище топлива, пусковая установка РСЗО HIMARS c машиной подвоза боеприпасов и личным составом боевого расчета. Российские средства ПВО сбили три беспилотника, в том числе «Байрактар-ТБ2», три тактические ракеты «Точка-У» и 60 снарядов РСЗО: 44 – HIMARS, 12 – «Ольха», 4 – «Ураган».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 286 самолетов, 151 вертолет, 1867 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4776 танков и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3366 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5250 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

