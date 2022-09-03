«Мое время пришло»: Кадыров заявил, что «засиделся» на своем посту

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором заявил, что его «время пришло», и он «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск».

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«Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Уже 15 лет как я руковожу республикой. У нас есть пословица: каким бы ни был гость уважаемым и долгожданным, но если он вовремя уезжает, то это бывает еще приятнее. Я думаю, что мое время пришло. Пока меня не выгнали», — сообщил Кадыров.

Он также добавил, что молодость его ушла и «мы постараемся, чтобы вовремя уйти».

«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете»,— говорится в его подписи к видеоролику.

