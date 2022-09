Обвал, как инструмент денежно-кредитной политики

Редко когда ФРС бывала настолько откровенно, как сейчас, заинтересована в том, чтобы уронить американский фондовый рынок – ни в далеком прошлом, ни в годы председательства Джерома Пауэлла. Да что там: почти всегда дело обстояло ровно наоборот.

Тот же Пауэлл из-за падения индексов в 2018 году отменял количественное ужесточение, а после обвала 2020 года снизил ставки и раздул баланс ФРС более чем вдвое. Именно с такой репутацией и было связано то, что в «ястребиных» заявлениях главы Федрезерва рынок вплоть до 26 августа пытался расслышать «голубиные» интонации.

Неверие в то, что ужесточение денежно-кредитной политики – это всерьез и надолго, подпитывало летнее «медвежье ралли», вызывавшее все большее недовольство ФРС. «Ястребиные» заявления президентов федеральных резервных банков стали в августе почти ежедневными – рост акций и облигаций смягчал финансовые условия, а для борьбы с инфляцией их надо ужесточать.

Оценки того, насколько они смягчились с июня до середины августа, различаются, но в том, что это смягчение оказалось весьма серьезным, сходятся все. А ведь за этот период ставка была повышена дважды, причем шагами, невиданными более четверти века (по 75 б.п. в июне и июле).

Индексы National Financial Conditions от ФРБ Чикаго и US Financial Conditions от Goldman Sachs показывали смягчение финансовых условий до уровня середины мая. А согласно аналогичному индексу от Bloomberg, они вообще уходили к апрельским значениям, причем стали в августе даже мягче, чем при первом подъеме ставки ФРС.

Получалось, что едва ли не все ужесточение денежно-кредитной политики прошло впустую. И после 26 августа, когда Джером Пауэлл все-таки смог найти нужные слова, чтобы привести рынки в ужас, чиновники ФРС даже не пытались, вопреки обыкновению, строить невозмутимые лица.

«Я был действительно рад видеть, как восприняли речь председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле, – комментировал обвал котировок президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. – Я определенно не был в восторге от роста фондового рынка после нашего последнего заседания.»

С тех пор Nasdaq не закрыл в плюс ни одного дня. S&P и Dow завершили падением 5 торгов из 6. Вчера Dow Jones Industrial Average и S&P 500 потеряли еще по 1,07%, а Nasdaq Composite – 1,31%.

Для всех индексов это третья подряд неделя снижения: сползание котировок началось еще на «ястребиных» заявлениях президентов резервных банков. Но подавляющая часть этого падения была, конечно, личной заслугой Пауэлла. Импульс, который он придал индексу Nasdaq (самому чувствительному к подъему ставок), позволил добиться редкого достижения: в прошлый раз 6 дней подряд он закрывался в минус в 2019 году.

Но вчера индексы вновь подошли к сильным техническим уровням поддержки, от которых уже отскакивали в четверг. В случае с S&P 500 это круглая отметка 3900 пунктов. И с одной стороны, теперь трудно ожидать быстрого движения вниз после длинных выходных (в понедельник в США празднуют День труда), но с другой – за это время могут накопиться серьезные новости. А ведь есть еще интересы ФРС.

В случае прохода вниз рубежа 3900 пунктов, S&P 500 отправится тестировать июньские минимумы года, имея шансы пройти и их. ФРС не ограничится тем, что заставит фондовый рынок не мешать борьбе с инфляцией, ведь запугивание «быков» – это сейчас один из самых действенных методов ужесточения финансовых условий. Именно поэтому чиновники и не думали на уходящей неделе прекращать «ястребиную» риторику.

Домохозяйства США владеют акциями примерно на $35 трлн. Каждый доллар, потерянный на них, согласно некоторым исследованиям, приводит к сокращению потребительских расходов на 3 цента. С августовского пика портфели американских домохозяйств подешевели более чем на $3,5 трлн. Так что обвал котировок последних недель определенно стал инструментом денежно-кредитной политики, работающим на снижение инфляции.